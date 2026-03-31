افزایش ۵ درصدی قیمت آلومینیوم به دلیل اختلال در تولید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گاردین، در نخستین روز بازگشایی بازارهای بینالمللی، قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن با افزایش ۵ درصدی مواجه شد.
در پی حملات موشکی و پهپادی اخیر، دو شرکت بزرگ صنعت آلومینیوم منطقه یعنی «امارات گلوبال آلومینیوم» در امارات و «آلومینیوم بحرین» هدف قرار گرفتند. این دو شرکت از بازیگران مهم زنجیره تأمین جهانی آلومینیوم به شمار میروند و هرگونه آسیب به زیرساختهای آنها میتواند بازارهای جهانی فلزات را تحت تأثیر قرار دهد.
کارشناسان معتقدند هدف قرار گرفتن این مجموعهها تنها یک اقدام نظامی محدود نیست و میتواند پیامدهای اقتصادی گستردهای به دنبال داشته باشد. از جمله این پیامدها میتوان به اختلال در عرضه جهانی آلومینیوم، افزایش قیمت این فلز در بازارهای بینالمللی، فشار بر صنایع پاییندستی مانند خودروسازی، ساختمان و بستهبندی و همچنین افزایش ریسک سرمایهگذاری در بخش صنعتی کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره کرد.
با توجه به سهم قابل توجه این دو شرکت در تولید جهانی آلومینیوم، هرگونه اختلال در فعالیت آنها میتواند به سرعت در بازارهای جهانی بازتاب پیدا کند.
کارشناسان همچنین تأکید میکنند حمله به زیرساختهای آلومینیومی امارات و بحرین در واقع هدف قرار دادن یکی از مهمترین بخشهای صنعتی و صادراتی منطقه است؛ بخشی که نقش مهمی در تلاش کشورهای نفتی برای تنوعبخشی به اقتصاد خود ایفا میکند.
