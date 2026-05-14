به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز پنجشنبه در مراسم چهلم شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین سیداسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات که در یادمان شهید علی هاشمی در گلزار شهدای اهواز برگزار شد، گفت: شهادت یک امر تصادفی نیست؛ شهادت محصول مجاهدت در راه خداست و این باغ را خداوند جز برای اولیای خاص خود نمی‌گشاید.

استاندار خوزستان افزود: شهید خطیب مجسمه اخلاق، تندیس ادب و نماد معرفت بود؛ هنگامی که در کنار وی می‌نشستید احساس آرامش می‌کردید. وی با سنجیدگی، دقت و تمرکز به مسائل می‌پرداخت و توانست مجموعه وزارت اطلاعات را به زیبایی هدایت کند.

موالی‌زاده اظهار کرد: تقدیر الهی چنین بود که شهید خطیب در ایامی که رهبر حکیم و فرزانه ما به درجه رفیع شهادت رسید، در زمره شهدای والامقام قرار گیرد. خونی پاک و مطهر، ادامه‌دهنده راه آن دردانه زمان است.

وی با تأکید بر ماهیت مردم‌پایه امنیت در ایران تصریح کرد: خوشبختانه امروز امنیت ما یک امنیت مردم‌پایه است. نیروهای امنیتی ما با مردم در هم آمیخته‌اند، از میان مردم برخاسته‌اند اما از مردم فاصله نگرفته‌اند، مردمی هستند و به دغدغه‌های مردم توجه دارند.

استاندار خوزستان با اشاره به عملیات‌های اطلاعاتی در دوران جنگ تحمیلی سوم بیان کرد: در همین جنگ و در استان خوزستان، عزیزان ما در جامعه اطلاعاتی به همراه سایر اعضای شورای تأمین کارهای بزرگی انجام دادند. شبکه‌هایی که هر یک از آنها امکان تحرک می‌یافت، شرایط جامعه را بر هم می‌ریخت اما این عزیزان با اقدامات ارزشمند خود امنیت را حفظ کردند.

موالی‌زاده با تبریک و تسلیت شهادت وزیر اطلاعات گفت: شهادت، آرزوی دیرینه یک مجاهد فی‌سبیل‌الله است و شهید خطیب که عمری جهاد کرد و جانباز و رزمنده بود، بالاخره به آرزوی خود رسید و عروج کرد.

استاندار خوزستان با اشاره به حضور اقوام مختلف با لباس‌های محلی بختیاری و عربی در این مراسم بیان کرد: این حضور، نماد همبستگی گسست‌ناپذیر میان اقوام خوزستانی است. خوزستان، پایتخت دفاع مقدس و سرزمین مقاومت، امروز میزبان بزرگداشت یک عالم عامل و مجاهد است.

وی با بیان تفاوت آشکار میان رهبران الهی و مادی گفت: تفاوت میان رهبران جهان در نسبت آنان با مردمی که اداره می‌کنند مشخص می‌شود. وقتی به صدام حمله شد، او به پناهگاه رفت و از یک سوراخ ذلیلانه بیرون آورده شد اما رهبر شهید ما هنگامی که خطر را حس کرد، فرمود «به هیچ جا نمی‌روم» و با آرامش قرآن تلاوت می‌کرد؛ گویی مسافری آماده اعلام زمان حرکت است. او زودتر از امت خود به شهادت رسید.

استاندار خوزستان در پایان ضمن تشکر از نیروهای مسلح، سپاه، بسیج، ارتش، سربازان گمنام امام زمان (عج)، روحانیت، ائمه جمعه و جماعات، فرهنگیان، دانشگاهیان، اصناف، کارمندان، کارگران، ورزشکاران، هنرمندان، زنان و مردان تأکید کرد: جامعه دلبسته نظام، انقلاب، ولایت و ایران با همدلی و همصدایی به حول قوه الهی شکست‌ناپذیر است و انشاءالله در این مصاف، ایران اسلامی پیروز میدان است و دشمنان صهیونیستی دچار شکست و خواری خواهند شد.