۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

روز ارتش تجلی وحدت و اقتدار جبهه نظامی و مردمی در برابر دشمنان است

روز ارتش تجلی وحدت و اقتدار جبهه نظامی و مردمی در برابر دشمنان است

اهواز - استاندار خوزستان با تأکید بر نقش محوری ارتش در تأمین امنیت مرزهای کشور، حضور مستمر و ۵۰ روزه مردم در خیابان‌ها را قوت‌قلب نیروهای مسلح و ایستادگی آنان را پشتوانه عزت ملی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز شنبه در مراسم گرامیداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران در اهواز گفت: ملت بزرگ ایران با بهره‌گیری از فضل الهی، مصیبت سنگین فقدان رهبر فرزانه را تبدیل به حماسه کرد و در برابر دشمنان دو جبهه نظامی و مردمی گشود.

وی افزود: به برکت داشتن جبهه نظامی مستحکم متشکل از ارتش، سپاه، بسیج، فراجا و همه مدافعان وطن، در جبهه نظامی دست برتر را داشتیم و در جبهه مردمی نیز مردم ۵۰ شبانه‌روز است که محکم و استوار پشت سر مقام معظم رهبری ایستاده‌اند.

استاندار خوزستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ارتش در دوران دفاع مقدس و حوادث مختلف، تصریح کرد: ۲۹ فروردین توسط امام خمینی(ره) به نام روز ارتش نامگذاری شد و ما این روز را نه یک روز، بلکه هفته بزرگداشت ارتش می‌دانیم.

موالی‌زاده با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از نقاط مرزی جنوب غرب کشور، بیان کرد: در بازدید از مرزها، شاهد انسجام قابل‌توجه میان نیروهای نظامی بودیم و ایستادگی، رجزخوانی، شجاعت و صلابت نیروهای ارتش را به‌رویت دیدیم که حقیقتاً لذت‌بخش بود.

وی ادامه داد: قوت‌قلب نیروهای مسلح، ایستادگی مردم در خیابان‌هاست و قوت‌قلب مردم، ایستادگی نیروهای مسلح در خطوط مقدم و مناطقی است که دشمن را هدف قرار می‌دهند.

استاندار خوزستان با تأکید بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، بیان کرد: رهبر شهیدمان حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای همواره بر حفظ و تقویت ارتش تأکید داشتند و به حمدالله این خط دنبال شد و ارتش امروز نیرویی محکم، مستحکم، جان‌برکف، ولایتمدار و کارآزموده است.

موالی‌زاده در پایان ضمن تبریک روز ارتش به تمامی نیروهای مسلح، اظهار کرد: برای همه حافظان امنیت کشور، ارتش، سپاه، فراجا، سربازان گمنام امام زمان(عج) در هر نقطه که هستند، از صمیم قلب آرزوی موفقیت داریم.

کد مطلب 6804113

