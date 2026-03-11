۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۴۱

۱۰۰ هزار امدادگر متخصص هلال احمر آماده امدادرسانی ۲۴ ساعته هستند

رئیس هلال‌احمر از آمادگی ۲۴ ساعته بیش از ۱۰۰ هزار امدادگر متخصص این جمعیت در سراسر کشور و همچنین آمادگی هلال‌احمر برای ارائه خدمات دارویی، درمانی و امدادی و مشاوره و حمایت‌های روانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر؛ پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر در جریان بازدید سیدکمال هاشم‌نژاد؛ مجری تلویزیون از مرکز ستاد عملیات اضطراری هلال‌احمر تاکید کرد: امکانات امداد و نجات هلال‌احمر برای امدادرسانی به مردم کامل است.

وی افزود: در هر استان، مقر فرماندهی هلال‌احمر در ستادهای استانی مستقر هستند و نیروهای عملیاتی ما نیز در سراسر کشور بلافاصله با اعلام حادثه در صحنه حاضر می‌شوند.

کولیوند گفت: ستادهای استانی در سراسر کشور زیر نظر ستاد مرکزی عملیات اضطراری هلال‌احمر در حال فعالیت هستند و روزانه آمار خدمات و اقدامات هلال‌احمر به صورت سراسری به‌روزرسانی می‌شود. سامانه قاصدک هلال‌احمر نیز فعال است و پشتیبانی حضور امدادگران در صحنه‌های عملیاتی از طریق این سامانه انجام می‌شود، خوشبختانه هیچ کمبود و مشکلی وجود ندارد و تمامی اقدامات و خدمات دارویی، درمانی و امدادی و حتی آموزشی هلال‌احمر، به صورت روتین در حال انجام است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر تاکید کرد: سامانه ۴۰۳۰ هلال‌احمر نیز به صورت شبانه روزی فعال است و پشتیبانی حمایت‌های روانی از مردم در شرایط سخت و پیچیده جنگی را برعهده دارد و تاکنون به بیش از ۵۶ هزار هموطن خدمات مشاوره‌ای ارایه کرده است.

کولیوند تاکید کرد: هیچ کمبود نیروی انسانی و تجهیزات و دارو نداریم و با تمام توان در خدمت مردم هستیم.

کد خبر 6772204
محدثه رمضانعلی

