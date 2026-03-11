استقبال حماس از اقدام اسپانیا علیه رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با صدور بیانیه‌ای مطبوعاتی، از تصمیم دولت اسپانیا مبنی بر فراخوان سفیر خود از رژیم صهیونیستی و کاهش سطح نمایندگی دیپلماتیک در اراضی اشغالی استقبال کرد.

حماس در این بیانیه اعلام کرد: ما از تصمیم دولت اسپانیا برای فراخوانی سفیر خود از رژیم جنایتکار صهیونیستی و کاهش سطح نمایندگی دیپلماتیک استقبال می‌کنیم. این اقدام در ادامه مواضع شرافتمندانه دولت و ملت اسپانیا در مخالفت با نسل‌کشی علیه مردم ما در نوار غزه و محکومیت نقض قوانین بین‌المللی توسط اشغالگران صورت گرفته است.

حماس این حرکت مادرید را «موضعی اصیل» توصیف کرد که نشان‌دهنده «تعهد واقعی به ارزش‌های انسانی» است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «ما ضمن قدردانی عالی از این موضع شجاعانه اسپانیا، بار دیگر از تمامی کشورهای جهان می‌خواهیم که ضرورت قطع تمامی انواع روابط با رژیم صهیونیستی را در دستور کار قرار دهند و برای توقف جنایات و تجاوزات مستمر علیه ملت فلسطین و شعوب منطقه، بر این رژیم فشار وارد کنند.»

این واکنش حماس پس از آن صورت می‌گیرد که تنش‌های دیپلماتیک میان اسپانیا و اسرائیل به دلیل انتقادات تند مقامات مادرید از عملیات نظامی در غزه، به اوج خود رسیده است.