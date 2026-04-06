سانچز: حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان باید محترم شمرده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، «پدرو سانچز» نخست‌ وزیر اسپانیا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: لبنان این جنگ را انتخاب نکرده است و حاکمیت و تمامیت ارضی آن باید محترم شمرده شود.

نخست‌ وزیر اسپانیا در این خصوص ادامه داد: من همین الان با نواف سلام نخست‌ وزیر (لبنان) صحبت کردم تا حمایت و همبستگی اسپانیا را به او اعلام کنم.

«پدرو سانچز» اضافه کرد: نیروهای اسپانیایی در ماموریت یونیفل کار بسیار ارزشمندی انجام می‌دهند. حملات علیه ماموریت صلح سازمان ملل غیرقابل‌قبول است و باید فورا متوقف شود.

این در حالیست که نواف سلام نخست‌وزیر لبنان پیشتر در سخنانی از رژیم صهیونیستی خواست تا حملات خود به مناطق مختلف لبنان را متوقف کرده و از این کشور خارج شود.

وی بیان کرد: بیروت از اسرائیل می خواهد حملات خود به لبنان را متوقف کند و نظامیانش را از خاک این کشور خارج کند. تجاوزات اسرائیل به لبنان به بهانه ایجاد منطقه حائل یا کمربند امنیتی، کاملا غیرقابل قبول است.

ارتش رژیم اشغالگر با وجود توافق آتش بس با لبنان، بارها اعلام کرد قصد ندارد از ۵ موضع نظامی در جنوب لبنان که در جنگ قبلی اشغال کرده بود، عقب‌نشینی کند.