استقبال حماس از اقدام هلند و ایسلند علیه تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر از نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین ،حماس در بیانیهای اعلام کرد که از پیوستن رسمی هلند و ایسلند به پرونده شکایت مطرح شده در دیوان بینالمللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب نسلکشی علیه ملت فلسطین در نوار غزه استقبال میکند.
جنبش حماس در این بیانیه افزود که این اقدام کشورهای اروپایی، گامی مهم در جهت تقویت اصل عدالت بینالمللی و نشاندهنده همسویی با ارزشهای انسانی و معیارهای حقوق بینالملل محسوب میشود.
حماس همچنین بر اهمیت بسیج تمامی کشورها برای حمایت از پروندههای قضایی مطرحشده علیه رژیم صهیونیستی و سران این رژیم اشغالگر در دیوان بینالمللی دادگستری و دیوان کیفری بینالمللی تاکید کرد.
این جنبش در ادامه خواستار تضمین محاکمه و بازخواست عاملان جنایات و نقضهای گسترده علیه ملت فلسطین شد و از جامعه جهانی خواست تا برای توقف این جنایات اقدام عملی انجام دهد.
