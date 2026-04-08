۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۱۲

اسپانیا کاردار رژیم صهیونیستی را احضار کرد

وزارت امور خارجه اسپانیا در بیانیه‌ای از احضار کاردار رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «کادناسر»، اسپانیا امروز چهارشنبه کاردار رژیم صهیونیستی را به منظور اعتراض به «بازداشت بی‌دلیل» یک صلح‌بان اسپانیایی سازمان ملل در لبنان از سوی اشغالگران قدس احضار کرد.

وزارت امور خارجه اسپانیا این خبر را پس از آن رسانه ای کرد که نظامیان صهیونیست دیروز سه شنبه پس از متوقف کردن یک کاروان لجستیکی یونیفل در جنوب لبنان، یک صلح‌ بان را برای مدت کوتاهی بازداشت کردند.

مارگاریتا روبلز وزیر دفاع اسپانیا امروز چهارشنبه در این خصوص اعلام کرد که این سرباز اسپانیایی بخشی از یک گروه تحویل‌ دهنده تدارکات بود و به مدت حدود یک ساعت توسط صهیونیست ها بازداشت شد.

مادرید این اقدام صهیونیست ها را «کاملا غیرقانونی و غیرقابل قبول» توصیف کرد.

