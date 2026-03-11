شهادت مظلومانه فرزند استاد دانشگاه شهیدبهشتی در حمله آمریکایی صهیونی

به گزارش خبرگزاری مهر با نقل از روابط عمومی وزارت علوم، دانشگاه شهید بهشتی، در حملات جنایتکارانه اخیر دشمن آمریکایی _ صهیونی، منزل مسکونی دکتر خزایی، عضو هیئت علمی این دانشگاه مورد اصابت قرار گرفت و فرزند رشید ایشان در سن ۲۸ سالگی به فیض شهادت نائل آمد و این حادثه دردناک بار دیگر چهره واقعی این جنایتکاران را آشکار ساخت و موجی از اندوه و همدردی در میان جامعه علمی کشور برانگیخت.

‎دانشگاه شهید بهشتی، ضمن محکوم کردن این اقدام غیرانسانی، شهادت این شهید سرافراز را به محضر حضرت ولی عصر (عج) و خانواده معظم دکتر خزایی تبریک و تسلیت گفته و برای این شهید والامقام، علو درجات و برای بازماندگان شکیبایی و صبر جزیل از درگاه خداوند متعال مسألت دارد.