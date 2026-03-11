۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۱۱

شهادت مظلومانه فرزند استاد دانشگاه شهیدبهشتی در حمله آمریکایی صهیونی

در پی حملات بی‌رحمانه و ضدانسانی جنایتکاران آمریکایی_صهیونی سروش خزایی، فرزند دکتر مجتبی خزایی، مدیر گروه آمار و دانشیار برجسته دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهیدبهشتی به درجه رفیع شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر با نقل از روابط عمومی وزارت علوم، دانشگاه شهید بهشتی، در حملات جنایتکارانه اخیر دشمن آمریکایی _ صهیونی، منزل مسکونی دکتر خزایی، عضو هیئت علمی این دانشگاه مورد اصابت قرار گرفت و فرزند رشید ایشان در سن ۲۸ سالگی به فیض شهادت نائل آمد و این حادثه دردناک بار دیگر چهره واقعی این جنایتکاران را آشکار ساخت و موجی از اندوه و همدردی در میان جامعه علمی کشور برانگیخت.

‎دانشگاه شهید بهشتی، ضمن محکوم کردن این اقدام غیرانسانی، شهادت این شهید سرافراز را به محضر حضرت ولی عصر (عج) و خانواده معظم دکتر خزایی تبریک و تسلیت گفته و برای این شهید والامقام، علو درجات و برای بازماندگان شکیبایی و صبر جزیل از درگاه خداوند متعال مسألت دارد.

کد خبر 6772276
زهرا سیفی

