حسامی: ۳۶۵ تن کالای اساسی ایام جنگ در آذربایجان غربی توزیع شد

سجاد حسامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از زمان آغاز جنگ تحمیلی علیه کشور تاکنون ۳۶۵ تن کالای اساسی و تنظیم بازاری توسط شبکه تعاون روستایی در روستا بازارهای زنجیره ای تروکا مارکت در سطح استان توزیع شده است.

وی ادامه داد: این میزان کالای توزیع شده شامل ۵ تن گوشت قرمز گرم و منجمد، ۵۴ تن مرغ گرم و منجمد، یک تن تخم مرغ، ۷۸ تن شکر، ۶۵ تن برنج، ۲۵ تن روغن، ۷ تن خرما، ۳۰ تن سیب زمینی و بیش از ۱۰۰ تن سایر کالاها از جمله: ماکارونی، قند و چای، کنسرو، حبوبات، لبنیات، میوه و ... بوده است.

حسامی با اشاره به نقش شبکه گسترده تعاونی‌های روستایی در تامین و توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج موردنیاز مردم به ویژه در شرایط حساس کنونی، تصریح کرد: به منظور حفظ آرامش بازار، افزایش دسترسی شهروندان و کاهش دغدغه آنان در تامین مایحتاج خود، کالاهای اساسی و تنظیم بازاری به طور مداوم در سطح روستابازارهای استان به وفور تامین و توزیع شده که کالاهای تنظیم بازار با قیمت مصوب و سایر کالاها نیز با حداقل ۱۵ درصد زیر قیمت بازار توزیع می شود.