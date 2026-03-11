آسیب به چند بنای تاریخی سنندج در پی حملات اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالب‌نیا شامگاه چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در پی حملات اخیر به محدوده اماکن تاریخی شهرستان سنندج، بخش‌هایی از بناهای شاخص این شهر از جمله عمارت آصف (موزه مردم‌شناسی خانه کُرد)، عمارت سالار سعید (موزه باستان‌شناسی) و عمارت خسروآباد بر اثر امواج ناشی از انفجار دچار خسارت شده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: بخشی از تزئینات معماری این بناها از جمله آینه‌کاری‌ها، دیوارها، ارسی‌ها، سردر کتیبه‌ها، گچ‌کاری‌ها و همچنین درها و پنجره‌ها آسیب دیده است.

وی ادامه داد: همچنین تعدادی از بناهای ثبتی در بافت تاریخی سنندج از جمله بنای ملک‌تجار، امامزاده پیرعمر، منزل متوسل، منزل مجتهدی و امین‌الاسلام که در نزدیکی محل اصابت قرار داشتند، دچار آسیب شده‌اند.

طالب‌نیا یادآور شد: پایش تخصصی، بررسی‌های میدانی و مستندسازی دقیق خسارات توسط کارشناسان میراث‌فرهنگی استان در حال انجام است تا ابعاد آسیب‌های وارده به‌صورت دقیق ثبت و ارزیابی شود.