۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۰:۳۷

آسیب به چند بنای تاریخی سنندج در پی حملات اخیر

سنندج- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان از وارد شدن خسارت به چند بنای شاخص تاریخی سنندج بر اثر موج انفجار ناشی از حملات اخیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالب‌نیا شامگاه چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در پی حملات اخیر به محدوده اماکن تاریخی شهرستان سنندج، بخش‌هایی از بناهای شاخص این شهر از جمله عمارت آصف (موزه مردم‌شناسی خانه کُرد)، عمارت سالار سعید (موزه باستان‌شناسی) و عمارت خسروآباد بر اثر امواج ناشی از انفجار دچار خسارت شده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: بخشی از تزئینات معماری این بناها از جمله آینه‌کاری‌ها، دیوارها، ارسی‌ها، سردر کتیبه‌ها، گچ‌کاری‌ها و همچنین درها و پنجره‌ها آسیب دیده است.

وی ادامه داد: همچنین تعدادی از بناهای ثبتی در بافت تاریخی سنندج از جمله بنای ملک‌تجار، امامزاده پیرعمر، منزل متوسل، منزل مجتهدی و امین‌الاسلام که در نزدیکی محل اصابت قرار داشتند، دچار آسیب شده‌اند.

طالب‌نیا یادآور شد: پایش تخصصی، بررسی‌های میدانی و مستندسازی دقیق خسارات توسط کارشناسان میراث‌فرهنگی استان در حال انجام است تا ابعاد آسیب‌های وارده به‌صورت دقیق ثبت و ارزیابی شود.

