۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۰:۲۵

ارایه خدمت اورژانس تهران به ۴۳۰۰ مصدوم در ایام جنگ

رییس اورژانس تهران گفت: از روز ابتدای جنگ تا کنون به ۴۳۰۰ مصدوم و مجروح در تهران ارایه خدمت صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر اسمائیل توکلی، رئیس اوژانس استان تهران در رابطه با جنگ در این چند روز اخیر توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: از روز دوم جنگ آمریکا و صهیونیست بود که ستاد مرکزی استان تهران به دلیل حجم حملات در ساختمان‌های مجاور اطرافش دچار آسیب‌های بسیار جدی شد و از چرخه خدمت رسانی خارج شده است.

وی افزود: در این ایام همکاران ما به بیش از چهار هزار و سیصد مصدوم در صحنه ارائه خدمت کردند که این خدمت‌رسانی‌ها منجر به انتقال سه هزار و چهارصد مجروح مصدوم به بیمارستان شده است.

توکلی اذعان کرد: متاسفانه در طول این ایام بیش از چهارصد و شصت و هشت شهید، بر دل‌های ما داغ سنگینی را گذاشتند، بیش از پنجاه همکار رشید ما دچار مجروحیت و مصدومیت شدند و یکی از همکاران ما به درجه رفیع شهادت نائل شد.

وی اظهار داشت: در این حملات وحشیانه هجده آمبولانس از چرخه عملیات خارج شده و سه آمبولانس نیز مورد اصابت مستقیم موشک قرار گرفته‌اند. بیست و یک مرکز از چرخه خدمت رسانی به صورت کامل خارج شدند.

توکلی خاطرنشان کرد: اگر در این ایام جنگ، کمترین خدمت رسانی و پشتیبانی از نیروهای مسلح توسط اورژانس صورت گرفته است به دلیل عدم نیاز این عزیزان به خدمات ما بوده است، زیرا نیروهای مسلح آمادگی کامل را برای اتفاقات پیش رو داشته‌اند و پذیرفته آمادگی کامل را داشتند و اگر تا به امروز خدماتی انجام شده است صرفا بیش از نود درصد خدمت به مردم بی دفاع و شهروندان عزیز ما انجام شده است.

کد خبر 6772335

    IR ۰۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خدا قوت و خسته نباشید زحمت کشان دلسوز خدا پشت و پناهتان دست تک تک شما را میبوسیم از راه دور خاک زیر پاتون هستیم 🥺🥺🥺😭😭

