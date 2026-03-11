شلیک 100 موشک در موج اخیر موشکی حزب الله به اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که حزبالله لبنان در آخرین موج حملات خود، بیش از ۱۰۰ فروند راکت و موشک به سمت اراضی اشغالی شلیک کرده است.
حزبالله در بیانیههای نظامی خود اعلام کرد که با استفاده از موشکهای ویژه و نقطهزن، مقر فرماندهی منطقه شمالی ارتش رژیم صهیونیستی و پایگاه «عین زیتیم» در شمال صفد را هدف قرار داده است.
بر اساس این گزارش، مقاومت اسلامی همچنین پایگاههای دریایی «حیفا» و «طیره الکرمل» در شهر اشغالی حیفا، و همچنین پایگاههای «عمیعاد» و «شمشون» در شمال و غرب دریاچه طبریا را با موشکهای ویژه درهم کوبیده است.
در همین راستا، رزمندگان مقاومت در ادامه عملیات العصف المأکول، شهرکهای صهیونیستنشین «کریات شمونه» و «نهاریا» را نیز هدف حملات موشکی خود قرار دادند.
ادامه حملات حزب الله به اسرائیل
مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که برای دومین بار، شهرک نهاریا در شمال سرزمین های اشغالی را موشک باران کرده است.این گروه همچنین از حمله موشکی به شهرک "المطله" در همین منطقه از فلسطین اشغالی خبر داد.
