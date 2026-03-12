شرایط میهمانی دستیاران پزشکی تسهیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، دکتر طاهره چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت، با صدور ابلاغیه‌ای در پی شرایط جدید کشور و به منظور کمک به آرامش دستیاران و حفظ کارآمدی مراکز آموزشی درمانی، شرایطی مهیا گردد که تمدید میهمانی دستیاران متقاضی تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ امکان‌پذیر باشد.



بر اساس این ابلاغیه، تمدید میهمانی دستیاران با موافقت دانشگاه‌های مبدأ و مقصد کماکان بلامانع است و چنانچه سقف مهمانی دستیاران تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴ کامل شده باشد، تمدید دوره صرفاً با موافقت دانشگاه‌های مبدأ و مقصد تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ مجاز بوده و برای این فرایند نیازی به کسب موافقت معاونت آموزشی وزارتخانه نخواهد بود.



این تصمیم با توجه به شرایط جدید کشور و به منظور تسهیل در فرآیندهای آموزشی اتخاذ شده است تا دستیاران بتوانند بدون دغدغه‌های اداری بر انجام وظایف درمانی و آموزشی خود تمرکز کنند.