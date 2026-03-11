حجت الاسلام ترابی: انسجام ملی شرط پیروزی قاطع در برابر آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمید رضا ترابی شامگاه چهارشنبه در مراسم شام شهادت امام علی (ع) در مسجد جامع آستانهاشرفیه، با اشاره به شرایط کنونی امت اسلامی اظهار کرد: ایستادگی و انسجام ملی برای شکست دشمنان ضرورت دارد.
حجتالاسلام ترابی با تسلیت شهادت امام علی (ع)، ایشان را اسطوره عشق و عدالت و دارای جایگاهی بیبدیل در معرفت اسلامی دانست و افزود: امام علی (ع) به عنوان «انتخابشده پیامبر»، «خلیفه، وصی و امام» مسلمانان، الگویی جاودان برای امت اسلامی است.
وی با اشاره به اهمیت پیوند علم و عمل در هدایت جامعه، به تمایز «عالم دین» (کسی که دین را میداند) و «عالم دینی» (کسی که به آن عمل میکند) پرداخت و بر نقش عملی علما در هدایت جامعه تأکید کرد.
اسلام؛ آیین رحمت جهانی
مدیر آکادمی اسلامشناسی اروپا با بیان اینکه پیامبر اسلام (ص) «رحمت للعالمین» بودند، خاطرنشان کرد: اسلامی که پیامبر معرفی کرد، آیین رحمت جهانی است. این رویکرد رحمانی حتی نسبت به مخالفان، در سیره امام شهید خامنهای (ره) نیز متجلی بود.
وی با اشاره به نگاه رهبر شهید انقلاب به معترضان و اغتشاشگران افزود: ایشان درباره کسانی که در خیابان مسجد و مغازه آتش زدند، میفرمودند: «اینها بچههای ما هستند» و «ما عزادار آنها هستیم» که این نشاندهنده اوج رأفت اسلامی در سیره ایشان بود.
جنگ ارادهها؛ شرط صلح، پرداخت تعرفه نفت
حجتالاسلام ترابی در بخش دیگری از سخنان خود، ایستادگی و انسجام ملی را شرط پیروزی قاطع امت اسلامی در برابر آمریکا دانست و تصریح کرد: با وحدت و ایستادگی، شاخ آمریکایی را خواهیم شکست. وحدت کلمه و اراده ملتها، دشمن را به ذلت و عقبنشینی وادار خواهد کرد.
وی با اشاره به شرایط کنونی به عنوان «جنگ ارادهها» گفت: طرف مقابل به دنبال آتشبس است و ضربه سنگینی به آمریکا وارد شده است. شرط صلح در این سناریو، پرداخت ۵۰ درصد تعرفه نفت از تنگه هرمز و جبران خسارات وارده است که این نشاندهنده اوج اقتدار امت اسلامی در صحنه بینالمللی خواهد بود.
سختیها؛ زمینهساز ظهور
مدیر حوزه علمیه هامبورگ با اشاره به اینکه وضعیت کنونی جهان اسلام میتواند مقدمهای برای ظهور حضرت مهدی (عج) باشد، اظهار داشت: سختیهای مؤمنان زمینهساز تحقق وعدههای الهی و فرج امام زمان (عج) است.
وی در پایان با تاکید مجدد بر ضرورت حفظ وحدت و اراده ملتها افزود: ایستادگی و انسجام ملی با وجود تمام سختیها، زمینهساز موفقیت و پیروزی ایران اسلامی در عرصه بینالمللی خواهد بود.
