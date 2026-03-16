  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۳۸

مخالفت استرالیا با درخواست آمریکا برای اعزام ناو جنگی به خلیج فارس

پس از ژاپن، استرالیا نیز با درخواست آمریکا برای اعزام ناو جنگی به خلیج فارس مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا اعلام کرد که با وجود درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، این کشور هیچ کشتی جنگی به تنگه هرمز اعزام نخواهد کرد.

دقایقی پیش نیز ژاپن نیز اعلام کرد که توکیو هیچ نیروی دریایی به خلیج فارس اعزام نخواهد کرد.

رئیس جمهوری آمریکا ساعاتی پیش اعلام کرد که گفت وگو با هفت کشور درباره تنگه هرمز جریان دارد، همچنان که درحال مذاکره با کشورهای دیگر در اینباره هستیم.

به گزارش مهر، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد.

حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان نظامی و مردم ایران در این حملات شهید شدند.

نیروهای مسلح ایران در پاسخ به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف حمله قرار دادند.

کد خبر 6775899

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها