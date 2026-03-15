قیمت بنزین در نزدیک به ۱۰۰ کشور جهان افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره در گزارشی اعلام کرد که از زمان تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در نهم اسفند ماه (۲۸ فوریه) قیمت بنزین در حداقل ۹۵ کشور جهان بیشتر شده است.

در آمریکا، یک گالن بنزین معمولی که قیمت میانگین آن در ماه فوریه ۲.۹۴ دلار بود، اکنون به ۳.۵۸ دلار رسیده که افزایشی ۲۰ درصدی را ثبت کرده است.

تحلیل داده‌های جهانی از قیمت فروش بنزین در ۱۵۰ کشور جهان نشان می‌دهد که دستکم در ۹۵ کشور قیمت بنزین افزایش یافته است.

کشور کامبوج بیشترین افزایش قیمت بنزین را به میزان حدود ۶۸ درصد ثبت کرده، بطوری که قیمت هر لیتر بنزین در این کشور از ۱.۱۱ دلار در روز ۲۳ فوریه به ۱.۳۲ دلار در ۱۱ مارس رسیده است.

پس از کامبوج، کشور ویتنام با افزایش ۵۰ درصدی شاهد بیشترین افزایش قیمت بنزین بوده و پس از آن نیز کشور آفریقایی نیجریه قرار داد که افزایش ۳۵ درصدی قیمت بنزین را تجریه کرده است.

لائوس با افزایش ۳۳ درصدی و کانادا با افزایش ۲۸ درصدی در رده‌های بعدی قرار دارند.

به گزارش مهر، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد.

حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان نظامی و مردم ایران در این حملات شهید شدند.

نیروهای مسلح ایران در پاسخ به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف حمله قرار دادند.