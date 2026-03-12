به گزارش خبرنگار مهر، مظاهر عشوری گفت: شامگاه چهارشنبه شهرک صنعتی پرند، زواره ای، کاظم آباد و جاده قرمز در نصیرشهر هدف حمله قرار گرفتند.
وی افزود: یکی از نقاط مورد اصابت، سولهای متروکه در محدوده شهرک صنعتی زواره ای گزارش شده است.
رباط کریم- معاون سیاسی انتظامی فرماندار رباط کریم گفت: شامگاه چهارشنبه شهرک صنعتی پرند، زواره ای، کاظم آباد و جاده قرمز در نصیرشهر مورد هدف دشمن قرار گرفت.
