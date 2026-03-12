۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۴:۱۵

معاون فرماندار رباط کریم:

تجاوز شبانه به شهرک‌های صنعتی رباط‌کریم/چند سوله هدف قرار گرفت

رباط کریم- معاون سیاسی انتظامی فرماندار رباط کریم گفت: شامگاه چهارشنبه شهرک صنعتی پرند، زواره ای، کاظم آباد و جاده قرمز در نصیرشهر مورد هدف دشمن قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مظاهر عشوری گفت: شامگاه چهارشنبه شهرک صنعتی پرند، زواره ای، کاظم آباد و جاده قرمز در نصیرشهر هدف حمله قرار گرفتند.

وی افزود: یکی از نقاط مورد اصابت، سوله‌ای متروکه در محدوده شهرک صنعتی زواره ای گزارش شده است.

