زورآوند: هشدار زرد هواشناسی برای بارش و رعدوبرق در کرمانشاه

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین تحلیل نقشههای هواشناسی و خروجی مدلهای پیشیابی، سامانهای بارشی از اواخر وقت امروز چهارشنبه وارد جو استان کرمانشاه شده و تا روز جمعه جو استان را تحت تأثیر قرار میدهد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: فعالیت این سامانه علاوه بر افزایش نسبی دمای شبانه، در برخی ساعات به تناوب سبب وزش باد، بارندگی و وقوع رعدوبرق در سطح استان خواهد شد.
زورآوند تصریح کرد: بررسیها نشان میدهد بارشها در نیمه شرقی و نواحی شمالی استان نمود بیشتری خواهد داشت و به ویژه در روز جمعه شدت بارشها در این مناطق قابل توجهتر پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: در برخی نقاط نیز این سامانه میتواند با رگبارهای شدید، احتمال بارش تگرگ و همچنین آبگرفتگی معابر عمومی همراه باشد که لازم است شهروندان نسبت به این شرایط جوی توجه داشته باشند.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به بازه زمانی این سامانه گفت: طبق پیشبینیها این وضعیت از صبح پنجشنبه آغاز شده و تا اواخر وقت روز جمعه ادامه خواهد داشت.
زورآوند بیان کرد: بر اساس این پیشبینیها، کل استان کرمانشاه تحت تأثیر این سامانه قرار میگیرد اما بارشها به طور ویژه در نیمه شرقی و مناطق شمالی استان محسوستر خواهد بود.
وی درباره پیامدهای احتمالی این شرایط جوی عنوان کرد: لغزندگی جادهها، کاهش دید افقی، کندی در تردد وسایل نقلیه، احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و همچنین احتمال وقوع صاعقه از جمله مخاطراتی است که در پی فعالیت این سامانه در استان پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه همچنین با اشاره به احتمال خسارت ناشی از بارش تگرگ افزود: در برخی مناطق به دلیل شدت رگبارها احتمال وقوع خسارات ناشی از تگرگ نیز وجود دارد که لازم است تمهیدات لازم از سوی دستگاههای مسئول و شهروندان در نظر گرفته شود.
زورآوند در ادامه به ارائه توصیههایی برای کاهش مخاطرات این سامانه بارشی پرداخت و گفت: شهروندان ضمن رعایت احتیاط در رانندگی، از انجام سفرهای غیرضروری در زمان فعالیت سامانه خودداری کنند.
وی افزود: همچنین پاکسازی کانالها و آبراههها، پرهیز از کوهنوردی و حضور در ارتفاعات، و خودداری از قرار گرفتن در مناطق مرتفع در زمان وقوع رعدوبرق از جمله توصیههای مهم در این شرایط است.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه بیان کرد: بررسی و ایمنسازی تأسیسات برق و تجهیزات حساس در مراکز صنعتی و همچنین آمادگی دستگاههای اجرایی برای مدیریت شرایط احتمالی از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
زورآوند در پایان تأکید کرد: اطلاعرسانی بهموقع از طریق رسانههای محلی و رعایت توصیههای ایمنی از سوی شهروندان میتواند نقش مهمی در کاهش خسارات احتمالی ناشی از فعالیت این سامانه بارشی در استان داشته باشد.
