غلامرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن پنجشنبه غریبان و حضور گسترده شهروندان در آرامستان‌ها، ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهرداری کرمانشاه برای جابجایی همشهریان در مسیرهای منتهی به آرامستان و نقاط پرتردد شهری به صورت ویژه آماده خدمت‌رسانی شده است.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل مسافر شهرداری کرمانشاه افزود: در این راستا ۵۰ دستگاه تاکسی ون و ۲۰ دستگاه اتوبوس برای جابجایی شهروندان در نظر گرفته شده که به صورت رایگان خدمات ارائه خواهند داد تا تردد همشهریان برای حضور در آرامستان و زیارت اهل قبور با سهولت بیشتری انجام شود.

شهبازی تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، ۱۰ دستگاه خودرو در مسیر درب باب حیدر به بهشت زهرا بریموند فعالیت خواهند داشت و ۱۵ دستگاه خودرو نیز در داخل آرامستان برای جابجایی مراجعه‌کنندگان مستقر می‌شوند تا شهروندان بتوانند با سهولت در نقاط مختلف آرامستان تردد کنند.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل مسافر شهرداری کرمانشاه ادامه داد: همچنین ۲۵ دستگاه اتوبوس در مسیر انتهای مسکن تا میدان شهدا و ۲۰ دستگاه دیگر نیز در مسیر میدان آزادی تا میدان شهدا به همشهریان خدمات‌رسانی خواهند کرد.

وی افزود: این خدمات از ساعت ۷ صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۸ عصر ادامه خواهد داشت و تلاش شده است با توزیع مناسب ناوگان در مسیرهای پرتردد، شرایط مناسب برای جابجایی شهروندان فراهم شود.

شهبازی در ادامه به مسیرهای پیش‌بینی شده برای جابجایی شهروندان اشاره کرد و گفت: مسیرهای تعیین شده شامل میدان آزادی به میدان شهدا، انتهای مسکن به میدان شهدا و همچنین مسیر داخل آرامستان باغ فردوسی تا بریموند است.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل مسافر شهرداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح تسهیل تردد شهروندان در پنجشنبه غریبان و ایجاد آرامش و نظم در مسیرهای منتهی به آرامستان است تا همشهریان بتوانند در فضایی مناسب به زیارت اهل قبور بپردازند.