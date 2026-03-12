  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۲۷

شهبازی: ناوگان حمل‌ونقل کرمانشاه در پنجشنبه غریبان رایگان است

کرمانشاه- مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل مسافر شهرداری کرمانشاه از استقرار ۵۰ تاکسی ون و ۲۰ دستگاه اتوبوس برای جابجایی رایگان شهروندان در پنجشنبه غریبان و مسیرهای منتهی به آرامستان خبر داد.

غلامرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن پنجشنبه غریبان و حضور گسترده شهروندان در آرامستان‌ها، ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهرداری کرمانشاه برای جابجایی همشهریان در مسیرهای منتهی به آرامستان و نقاط پرتردد شهری به صورت ویژه آماده خدمت‌رسانی شده است.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل مسافر شهرداری کرمانشاه افزود: در این راستا ۵۰ دستگاه تاکسی ون و ۲۰ دستگاه اتوبوس برای جابجایی شهروندان در نظر گرفته شده که به صورت رایگان خدمات ارائه خواهند داد تا تردد همشهریان برای حضور در آرامستان و زیارت اهل قبور با سهولت بیشتری انجام شود.

شهبازی تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، ۱۰ دستگاه خودرو در مسیر درب باب حیدر به بهشت زهرا بریموند فعالیت خواهند داشت و ۱۵ دستگاه خودرو نیز در داخل آرامستان برای جابجایی مراجعه‌کنندگان مستقر می‌شوند تا شهروندان بتوانند با سهولت در نقاط مختلف آرامستان تردد کنند.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل مسافر شهرداری کرمانشاه ادامه داد: همچنین ۲۵ دستگاه اتوبوس در مسیر انتهای مسکن تا میدان شهدا و ۲۰ دستگاه دیگر نیز در مسیر میدان آزادی تا میدان شهدا به همشهریان خدمات‌رسانی خواهند کرد.

وی افزود: این خدمات از ساعت ۷ صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۸ عصر ادامه خواهد داشت و تلاش شده است با توزیع مناسب ناوگان در مسیرهای پرتردد، شرایط مناسب برای جابجایی شهروندان فراهم شود.

شهبازی در ادامه به مسیرهای پیش‌بینی شده برای جابجایی شهروندان اشاره کرد و گفت: مسیرهای تعیین شده شامل میدان آزادی به میدان شهدا، انتهای مسکن به میدان شهدا و همچنین مسیر داخل آرامستان باغ فردوسی تا بریموند است.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل مسافر شهرداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح تسهیل تردد شهروندان در پنجشنبه غریبان و ایجاد آرامش و نظم در مسیرهای منتهی به آرامستان است تا همشهریان بتوانند در فضایی مناسب به زیارت اهل قبور بپردازند.

کد خبر 6772418

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها