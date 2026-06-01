شهبازی: پرداخت الکترونیکی در ناوگان اتوبوسرانی کرمانشاه ایجاد شد

غلامرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ایجاد امکان پرداخت الکترونیکی در ناوگان اتوبوسرانی شهر کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: هوشمندسازی خدمات حمل‌ونقل عمومی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مدیریت شهری در راستای افزایش رفاه شهروندان و تحقق اهداف شهر هوشمند است.

وی با اشاره به اجرای این طرح در بخشی از ناوگان اتوبوسرانی افزود: با حمایت‌های مهندس بیژن مرادی شهردار کرمانشاه و همکاری و همراهی مستمر سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرداری کرمانشاه، زیرساخت‌های لازم برای توسعه پرداخت الکترونیکی در ناوگان حمل‌ونقل عمومی فراهم شده و این روند با جدیت تمام در حال پیگیری است.

بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است

رئیس سازمان حمل‌ونقل مسافر شهری شهرداری کرمانشاه با تأکید بر لزوم ارتقای سیستم‌های شهری بیان کرد: امروز بهره‌گیری از فناوری‌های نوین دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای مدیریت شهری محسوب می‌شود و پرداخت الکترونیکی نیز یکی از مؤلفه‌های اصلی حمل‌ونقل هوشمند به شمار می‌رود که می‌تواند موجب افزایش سرعت، سهولت و کیفیت خدمات ارائه‌شده به شهروندان شود.

شهبازی تصریح کرد: استفاده از این سامانه علاوه بر کاهش وابستگی به پرداخت نقدی، دستاوردهای مهمی همچون افزایش دقت در ثبت اطلاعات، ارتقای شفافیت مالی، کاهش زمان توقف اتوبوس‌ها در ایستگاه‌ها و در نهایت تسهیل فرآیند جابه‌جایی مسافران را به همراه خواهد داشت.

توسعه زیرساخت‌های هوشمند با تعامل سازنده

وی در ادامه سخنان خود با قدردانی از نگاه مثبت و حمایت‌های شهردار کرمانشاه در توسعه زیرساخت‌های هوشمند شهری گفت: مهندس مرادی همواره بر استفاده از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات شهری و حرکت به سمت مدیریت هوشمند شهری تأکید داشته‌اند و اجرای این طرح نیز دقیقاً در همین چارچوب و با نگاه توسعه‌محور مدیریت شهری دنبال شده است.

شهبازی همچنین از تلاش‌ها و همکاری‌های مهندس لطفی رئیس سازمان فاوا شهرداری کرمانشاه در فراهم‌سازی بسترهای فنی این طرح صمیمانه قدردانی کرد و افزود: سازمان فاوا نقش بسیار مهمی در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه خدمات الکترونیکی در شهرداری ایفا می‌کند و خوشبختانه تعامل سازنده میان مجموعه حمل‌ونقل شهری و سازمان فاوا، زمینه و بستر اجرایی شدن این طرح را فراهم کرده است.

تداوم برنامه‌های نوسازی و هوشمندسازی در ناوگان حمل‌ونقل

وی خاطرنشان کرد: توسعه خدمات هوشمند در ناوگان اتوبوسرانی تنها به موضوع پرداخت الکترونیکی محدود نمی‌شود و سازمان حمل‌ونقل مسافر شهری شهرداری کرمانشاه برنامه‌های متعددی را در حوزه هوشمندسازی، نوسازی ناوگان و ارتقای خدمات شهری در دست اجرا و مطالعه دارد.

رئیس سازمان حمل‌ونقل مسافر شهری شهرداری کرمانشاه در پایان این گفتگو اظهار امیدواری کرد که با استمرار حمایت‌های مدیریت شهری و همکاری و هم‌افزایی بخش‌های تخصصی شهرداری، کرمانشاه بتواند گام‌های مؤثرتر و بلندتری در مسیر تبدیل شدن به شهری هوشمند، کارآمد و شهروندمحور بردارد.