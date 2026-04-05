اتوبوسرانی کرمانشاه در اجتماعات شبانه رایگان شد

غلامرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، از رایگان شدن خدمات ناوگان اتوبوسرانی در شبهای برگزاری اجتماعات مردمی «نحن منتقمون» خبر داد و اظهار کرد: این تصمیم با دستور شهردار کرمانشاه و در راستای تسهیل تردد شهروندان اتخاذ شده است.
وی افزود: بر این اساس، خدمات اتوبوسرانی از نقاط مختلف شهر از جمله شهرک چغاکبود، مرادحاصل، رسالت، دهپهن و کیانشهر از ساعت ۲۰ بهصورت رفت و برگشت در اختیار شهروندان قرار میگیرد.
مدیرعامل سازمان حملونقل مسافر شهرداری کرمانشاه ادامه داد: مبادی حرکت از مساجد تعیینشده در این مناطق است و تلاش شده دسترسی مناسبی برای حضور مردم در این اجتماعات فراهم شود.
شهبازی با اشاره به شرایط کنونی کشور تصریح کرد: ناوگان حملونقل شهری بهصورت شبانهروزی فعال بوده و در تلاش است خدمات پایدار و مستمری به شهروندان ارائه دهد.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای همراهی با مردم و ایجاد سهولت در تردد آنها در این ایام انجام شده و امید میرود رضایت شهروندان را به همراه داشته باشد.
مدیرعامل سازمان حملونقل مسافر شهرداری کرمانشاه در پایان گفت: اجتماع امشب در میدان مرکزی شهر رأس ساعت ۲۱ برگزار میشود و ناوگان اتوبوسرانی آماده جابجایی شهروندان است.
نظر شما