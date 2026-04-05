۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶

اتوبوسرانی کرمانشاه در اجتماعات شبانه رایگان شد

کرمانشاه - مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل مسافر شهرداری کرمانشاه از ارائه خدمات رایگان اتوبوسرانی در شب‌های اجتماعات مردمی تا پایان فروردین خبر داد.

غلامرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، از رایگان شدن خدمات ناوگان اتوبوسرانی در شب‌های برگزاری اجتماعات مردمی «نحن منتقمون» خبر داد و اظهار کرد: این تصمیم با دستور شهردار کرمانشاه و در راستای تسهیل تردد شهروندان اتخاذ شده است.

وی افزود: بر این اساس، خدمات اتوبوسرانی از نقاط مختلف شهر از جمله شهرک چغاکبود، مرادحاصل، رسالت، ده‌پهن و کیانشهر از ساعت ۲۰ به‌صورت رفت و برگشت در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل مسافر شهرداری کرمانشاه ادامه داد: مبادی حرکت از مساجد تعیین‌شده در این مناطق است و تلاش شده دسترسی مناسبی برای حضور مردم در این اجتماعات فراهم شود.

شهبازی با اشاره به شرایط کنونی کشور تصریح کرد: ناوگان حمل‌ونقل شهری به‌صورت شبانه‌روزی فعال بوده و در تلاش است خدمات پایدار و مستمری به شهروندان ارائه دهد.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای همراهی با مردم و ایجاد سهولت در تردد آن‌ها در این ایام انجام شده و امید می‌رود رضایت شهروندان را به همراه داشته باشد.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل مسافر شهرداری کرمانشاه در پایان گفت: اجتماع امشب در میدان مرکزی شهر رأس ساعت ۲۱ برگزار می‌شود و ناوگان اتوبوسرانی آماده جابجایی شهروندان است.

کد مطلب 6792480

