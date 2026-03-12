پیام قهرمان پومسه جهان در محکومیت حملات آمریکایی - صهیونی به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا نظم ده در متن پیام خود آورده است:

دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد

با قلبی آکنده از داغ شهادت پدر شجاع، عالم و دلسوزمان که با وجود تمام کارشکنی ها و تحریم های ظالمانه یک تنه در برابر استکبار جهانی ایستاد و باعث رشد و تعالی کشور عزیزمان ایران در تمام زمینه های صنعتی، نظامی، ورزشی و... شد، حملات وحشیانه استکبار جهانی، آمریکا و اسرائیل جنایتکار به کشور عزیزمان ایران را محکوم می نمائیم.

در دنیایی که نگاه ها به جایگاه زن فقط نگاه ابزاری و تبلیغاتی و جنسیت زده است و رهبران کفر و استکبار هرکدام محکوم به داشتن چندین پرونده درباره جزیره آپستین، کودک آزاری و ... هستند، رهبر شهید و فرزانه انقلاب اسلامی با اعتماد به توانایی ها و جایگاه ارزشمند زن مسلمان ایرانی و میدان دادن به بانوان کشور در تمامی عرصه ها، به ویژه در عرصه های ورزشی، زمینه ساز پیروزی و درخشش بانوان ورزشکار ایران عزیزمان شدند که کسب صدها مقام قهرمانی و مدال های متعدد آسیایی و بین المللی نشان از این مهم دارد.

ما بانوان ورزشکار ایران اسلامی جای خالی نگاه پرمهر و وجود پر از امنیت ایشان را همیشه در دل و جانمان احساس خواهیم کرد

امادلگرمیم به انتخاب اعلم اصلح و مجاهد مجلس خبرگان اسلامی، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای (حفظه الله) که قطعا در سایه توفیقات الهی راه پدر شهیدشان را ادامه خواهند داد.

در پایان، ما قهرمانان و بانوان ورزشکار ایران، با امام زمان (عج) و ولی امرمان حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای عهد می بندیم تا جان در بدن داریم قدردان اسلام، انقلاب و رهبر شهیدمان باشیم و به خونخواهی ایشان و تمامی شهدای جنگ رمضان، به ویژه کودکان بی گناه مدرسه میناب، در سایه توجه ویژه خداوند متعال تمام تلاشمان را در راستای سربلندی ایران عزیز در میادین ورزشی و بین المللی و به احتزاز در آوردن پرچم پر افتخار کشورمان به کار گیریم.