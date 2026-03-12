۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۰۶

جامعه پزشکی اصفهان در محکومیت هدف قرار دادن مراکز درمانی تجمع می‌کنند

جامعه پزشکی اصفهان در محکومیت هدف قرار دادن مراکز درمانی تجمع می‌کنند

اصفهان - جامعه پزشکی استان اصفهان تجمعی در محکومیت هدف قرار دادن مراکز درمانی در حملات موشکی روبروی بیمارستان خورشید برگزار می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان در اطلاعیه‌ای از برگزاری تجمعی در محکومیت هدف قرار دادن مراکز درمانی و برای اعلام همبستگی کادر درمان خبر داد؛ این تجمع عصر پنجشنبه مقابل بیمارستان خورشید برگزار خواهد شد.

این تجمع با حضور جمعی از مسئولان و مهمانان ویژه از ساعت ۱۵ در خیابان استانداری اصفهان و در مقابل درب بیمارستان خورشید آغاز خواهد شد.

پرستاران و سایر اعضای کادر بهداشت و درمان استان اصفهان دعوت شده است در این برنامه حضور پیدا کنند.

همچنین با هدف ایجاد هماهنگی و یکدستی در مراسم، از شرکت‌کنندگان درخواست شده است با روپوش سفید در این تجمع حضور یابند.

