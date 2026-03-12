به گزارش خبرنگار مهر، سازمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان در اطلاعیه‌ای از برگزاری تجمعی در محکومیت هدف قرار دادن مراکز درمانی و برای اعلام همبستگی کادر درمان خبر داد؛ این تجمع عصر پنجشنبه مقابل بیمارستان خورشید برگزار خواهد شد.

این تجمع با حضور جمعی از مسئولان و مهمانان ویژه از ساعت ۱۵ در خیابان استانداری اصفهان و در مقابل درب بیمارستان خورشید آغاز خواهد شد.

پرستاران و سایر اعضای کادر بهداشت و درمان استان اصفهان دعوت شده است در این برنامه حضور پیدا کنند.

همچنین با هدف ایجاد هماهنگی و یکدستی در مراسم، از شرکت‌کنندگان درخواست شده است با روپوش سفید در این تجمع حضور یابند.