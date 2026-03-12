بیعت ۳ هزار پزشک بسیجی با رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از ۳ هزار نفر از اعضای هیئت های اندیشه ورز بسیج جامعه پزشکی و نخبگان بسیجی حوزه سلامت کشور همزمان با آخرین شب قدر ضمن آرزوی پیروزی جبهه حق بر کفر طی بیانیه ای بیعت خود را با سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای اعلام و آمادگی خود را جهت به‌کارگیری از تمام ظرفیت های علمی و تجربی جهت اعتلای نظام سلامت اظهار داشتند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ما جمعی از اساتید بسیجی دانشگاه های علوم پزشکی، اعضای هیئت های اندیشه ورز بسیج جامعه پزشکی و نخبگان حوزه سلامت کشور، ضمن عرض تسلیت فقدان جانسوز رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام سید علی حسینی خامنه ای (قدس الله نفسه الزکیه) ، انتخاب هوشمندانه و مقتدرانه سومین رهبر انقلاب اسلامی توسط مجلس خبرگان رهبری را که در راستای پاسخگویی به اعتماد مردم شریف ایران و اجرای دقیق وظایف قانونی برگزیده شدند، را به محضر حضرت ولی عصر(عج)، آحاد ملت شریف ایران، آزادگان جهان و بویژه جامعه علمی و نخبگانی همینطور جامعه سلامت کشور عزیزمان تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم.

این انتخاب شایسته در میان کارزاز جنگ تاریخی با آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب و جعلی صهیونی و همه مستکبران عالم، نشان از زنده بودن قانون اساسی، استحکام بنیان نظام و رویه بی‌بدیل جریان نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد که حتی در این پیچ تاریخی سخت، با رعایت موازین قانونی و شرعی، سکان هدایت ایران اسلامی را به دست باکفایت جانشینی صالح سپردند.

ما ضمن بیعت قلبی و عملی با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه ای، بر خود واجب می‌دانیم که تحت فرامین و هدایت‌های دلسوزانه و حکیمانه ایشان، تمامی توان علمی و تجربی خویش را در راستای خدمت به مردم عزیز و اعتلا ‌ ارتقا نظام سلامت کشور به میدان آوریم؛ ان‌شاءالله این انتخاب، سرآغاز فصلی نو از شکوفایی و اقتدار ایران اسلامی در عرصه‌های جهانی خواهد بود.

والسلام علیکم ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۴