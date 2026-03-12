۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۳۳

نماز جمعه روز قدس به امامت آیت‌الله خاتمی اقامه می‌شود

نماز جمعه این هفته تهران همزمان با روز قدس به امامت آیت‌الله سید احمد خاتمی اقامه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد برگزاری نماز جمعه تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نماز جمعه روز قدس به امامت آیت‌الله سید احمد خاتمی در ۲۲ اسفنـدماه ۱۴۰۴ اقامه خواهد شد.

سردار رمضان شریف رئیس ستاد مرکزی روز جهانی قدس روز سه‌شنبه ۱۹ اسفند در نشست خبری اعلام برنامه‌های روز جهانی قدس در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: بیش از ۶۰۰۰ عکاس، خبرنگار و تصویربردار داخلی و خارجی راهپیمایی روز قدس در سراسر کشور را پوشش خبری و رسانه ای خواهند داد که از این تعداد، بیش از ۲۰۰ عوامل رسانه ای خارجی از شبکه های مختلف رادیو و تلویزیونی و خبرگزاری های مختلف در این رویداد مهم حاضر هستند.

هادی رضایی

