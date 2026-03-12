واردات و صادرات ۸۷ تن محصولات کشاورزی از بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک اشتر بینا اظهار کرد: با وجود شرایط ناشی از تجاوز جنایتکارانه آمریکایی - صهیونی به کشور، فعالیتهای قرنطینه نباتی در بندرلنگه بدون وقفه ادامه دارد و کارشناسان این بخش با تلاش شبانهروزی در حال ارائه خدمات به صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی هستند.
وی بیان کرد: مرکز قرنطینه نباتی بندرلنگه در این روزها با حفظ پایداری در انجام وظایف تخصصی خود، نقش مهمی در صیانت از امنیت غذایی و تسهیل تجارت محصولات کشاورزی ایفا میکند.
مدیر جهادکشاورزی بندرلنگه با اشاره به آمار صادرات از این مرکز گفت: در بازه زمانی نهم تا هفدهم اسفندماه سالجاری، بیش از ۴۱ تن محصولات کشاورزی از طریق قرنطینه نباتی این شهرستان به خارج از کشور صادر شده است.
بینا تصریح کرد: این محمولههای صادراتی بیشتر شامل مغز پسته، خرما، انجیر و کشمش بوده که پس از انجام بازرسیهای قرنطینهای و صدور گواهیهای بهداشتی به بازارهای هدف ارسال شدهاند.
وی همچنین درباره وضعیت واردات اظهار کرد: در همین بازه زمانی بیش از ۴۶ تن محصول کشاورزی از طریق بندرلنگه وارد کشور شده که شامل فلفل سیاه و تخمه کدو بوده است و پس از انجام کنترلهای قرنطینهای اجازه ورود به کشور را دریافت کردهاند.
مدیر جهادکشاورزی بندرلنگه خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی در تمامی شرایط با جدیت در مسیر ارتقای کیفیت خدمات قرنطینهای حرکت میکند و تلاش دارد با حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، زمینه تقویت جایگاه محصولات کشاورزی کشور در بازارهای بینالمللی را فراهم کند.
نظر شما