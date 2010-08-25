بزرگترین قرنطینه نباتی کشور در بندرشهید باهنر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سید نصیر سیدمحمدی شامگاه سه شنبه در مراسم افتتاح این پروژه در بندرشهید باهنر بندرعباس با اشاره به افتتاح پست قرنطینه نباتی شهید باهنر در بندرعباس گفت: مرکز قرنطینه نباتی بندر شهید باهنر با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال در زمینی به وسعت 164 مترمربع و با زیربنای 275 متر احداث شده که در این ایام به بهره برداری رسید.

رئیس سازمان جهادکشاورزی یادآور شد: استان هرمزگان با داشتن بیش از هزار کیلومتر مرزآبی و وجود بنادر و اسکله های متعدد از جمله بنادر شهید رجایی و باهنر مهمترین استان جهت اجرای برنامه های توسعه قرنطینه گیاهی است.

وی با بیان اینکه با افتتاح مرکز قرنطینه گیاهی بندر شهید باهنر برای شش نیروی کارشناس شغل ایجاد شد، از قرنطینه گیاهی بندر شهید باهنر به عنوان بزرگترین مرکز کنترل صادرات و واردات و ترانزیت محصولات کشاورزی کشور نام برد.

وی بیان کرد: سال گذشته 100 هزار تن انواع محصولات کشاورزی پس از انجام بازدید و بررسی‌های قرنطینه‌ای از طریق بندر شهید باهنر صادر، 30 هزار تن وارد و 35 هزار تن نیز ترانزیت شد.

سید محمدی تصریح کرد: تا قبل از افتتاح این مرکز کارها از طریق مرکز قرنطینه شهید رجایی انجام می‌شد.

به گفته وی بهره‌برداری از مرکز قرنطینه شهید باهنر موجب نظارت دقیق تر، صرفه‌جویی در وقت و کاهش هزینه صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی می‌شود.

وی گفت: پنج مرکز قرنطینه نباتی خارجی در سطح این استان فعالیت دارند که از این تعداد دو مرکز در بنادر شهید رجایی و باهنر بندرعباس و مابقی در شهرستان‌های بندرلنگه، جاسک و فرودگاه بندرعباس مستقر و در حال خدمات‌رسانی هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت قرنطینه گیاهی گفت: احداث دو مرکز قرنطینه‌ای در دو بندر مهم کشور (شهید رجایی و شهید باهنر) از جمله اهداف مهم قرنطینه نباتی بوده که با اتمام این دو پروژه حضور مستمر کارشناسان در این دو بندر نظارت این بخش را بیش از پیش دقیق‌تر ساخته است.

سیدمحمدی از قرنطینه گیاهی به عنوان سدی در برابر ورود عوامل خسارت ‌زای گیاهی از مناطق آلوده یا خارج از کشور نام برد و اظهار داشت: با پیشرفت ارتباطات بین کشورها و توسعه صنعت حمل و نقل میزان تبادلات کالا نیز افزایش یافته به همین دلیل میزان خطر و ریسک انتقال عوامل خسارت ‌زای گیاهی توسط این گونه مبادلات نیز بیشتر شده است.

وی نظارت دقیق قرنطینه نباتی بر ورود محصولات کشاورزی را ضامن حفظ و افزایش میزان تولید محصولات کشاورزی دانست.