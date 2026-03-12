به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی،جانشین پلیس راه فراجا اعلام کرد: در حال حاضر تردد در تمامی محورهای مواصلاتی استان‌های کشور به صورت روان در جریان است و در محورهای پرتردد شمالی از جمله فیروزکوه، هراز، چالوس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت نیز با وجود حجم بالای تردد، جریان حرکت خودروها روان بوده و هیچ گره ترافیکی گزارش نشده است.

سرهنگ محبی با اشاره به شرایط جوی برخی مناطق کشور افزود: هم‌اکنون در ۱۳ استان کشور بارش باران گزارش شده و در ارتفاعات و محورهای کوهستانی نیز شاهد بارش برف و مه غلیظ هستیم. این شرایط به‌ویژه در گردنه‌های برف‌گیر باعث کاهش دید افقی رانندگان می‌شود.

وی از رانندگان خواست در چنین شرایطی با صبر و حوصله بیشتری رانندگی کرده و با سرعت مطمئنه حرکت کنند و از هرگونه شتاب و عجله در رانندگی پرهیز داشته باشند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد: رانندگانی که قصد تردد از گردنه‌ها و محورهای برف‌گیر را دارند، حتماً زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

سرهنگ محبی همچنین خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر با وجود شرایط خاص کشور، تاکنون هیچ‌گونه انسداد طولانی‌مدت در محورهای مواصلاتی به دلیل حوادث یا شرایط مشابه گزارش نشده و در صورت بروز موارد مقطعی نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شده است.