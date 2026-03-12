فعالیت سامانه بارشی در استان بوشهر؛ هشدار سطح نارنجی صادر شد

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح نارنجی که تا فردا ادامه دارد، بارش باران، گاهی رگبار باران، رعد و برق و در مناطق مستعد ریزش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به مخاطرات احتمالی این شرایط جوی افزود: احتمال آب‌گرفتگی معابر در برخی نقاط تحت تأثیر، احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها و همچنین خسارت به سازه‌های سبک و ناپایدار وجود دارد. علاوه بر این، محصولات کشاورزی نیز ممکن است دچار آسیب شوند.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با تأکید بر اجتناب از توقف در مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌ها تصریح کرد: بازگشایی کانال‌های آبروها درون و برون شهری، دهانه پل‌ها برای جلوگیری از خطرات یک ضرورت است.

وی با تأکید بر پرهیز از سفرهای برون شهری غیرضروری و کوهنوردی بیان کرد: دامداران از چرای دام در مناطق مرتفع بپرهیزند، همچنین کشاورزان باید مراقبت‌های لازم را برای جلوگیری از خسارت انجام دهند.

مساعدی از آغاز فعالیت سامانه بارشی در استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با فعالیت سامانه بارشی در سطح استان و روی خلیج‌فارس در ساعاتی از وقت امروز پنجشنبه و روز جمعه، در برخی از ساعات بارش باران گاهی رگبار باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: در این مدت طی ساعاتی با افزایش سرعت وزش باد، سواحل و فراساحل استان بوشهر به تناوب مواج و متلاطم خواهد بود. ضمن اینکه از روز یکشنبه آینده مجدداً با فعالیت سامانه بارشی جدید، ضمن افزایش سرعت وزش باد بارش باران، گاهی رگبار باران و رعدوبرق در سطح استان بوشهر مورد انتظار می‌باشد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: طی ساعات آینده آسمان استان بوشهر نیمه ابری تا ابری همراه با غبار محلی و در برخی ساعات وزش باد، بارش باران گاهی رگبار باران و رعد و برق و فردا در برخی مناطق مه صبحگاهی در سطح استان مورد انتظار است.

مساعدی جهت وزش باد در استان بوشهر را متغیر غالباً شمال شرقی تا جنوب شرقی با سرعت ۱۲ تا ۳۸ و در برخی ساعات ۱۶ تا ۴۸ و گاهی ۵۰ کیلومتر در ساعت اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: ارتفاع موج خلیج‌فارس ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر و گاهی ۱۵۰ و گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر و در برخی ساعات ۱۲۰ تا ۲۱۰ سانتیمتر پیش‌بینی می‌شود.