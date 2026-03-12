۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳

سپاه: نفتکش آمریکایی در خلیج فارس مورد اصابت قرار گرفت+ فیلم

سحرگاه امروز کشتی safe sia" با مالکیت امریکا در شمال خلیج فارس پس از عدم تمکین و بی توجهی به هشدار و اخطار نیروی دریایی سپاه مورد اصابت قرار گرفت. 

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه اعلام کرد: سحرگاه امروز کشتی safe sia" با مالکیت امریکا و با پرچم جزایر مارشال به عنوان یکی از دارایی های ارتش تروریست امریکا در شمال خلیج فارس پس از عدم تمکین و بی توجهی به هشدار و اخطار نیروی دریایی سپاه مورد اصابت قرار گرفت.

نفتکش ها و شناورهای متردد در خلیج فارس و تنگه هرمز باید بدانند این ناامنی نتیجه تجاوز ظالمانه امریکا در این منطقه است و به منظور حفظ ایمنی و امنیت خود می بایست طبق قوانین و مقررات عبور و مرور در خلیج فارس و تنگه هرمز در شرایط جنگی که توسط ج.ا.ا اعلام می‌شود عمل نمایند تا از اصابت پرتابه های سرگردان ایمن بمانند.

هادی رضایی

