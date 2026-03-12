«روله‌ گیان»؛ روایت تصویری داغی که بر دل کردستان ماند

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: گاهی تصویر بیش از هزار کلمه سخن میگوید، وقتی واژهها از بیان اندوه ناتوان میشوند، هنر به میدان میآید تا روایتگر دردها و خاطراتی باشد که در ذهن و دل مردم باقی مانده است.
مجموعه پوستر «روله گیان» نیز از همین جنس روایتهاست؛ مجموعهای که هنرمندان خانه گرافیک حوزه هنری استان کردستان آن را با نگاهی انسانی و احساسی طراحی کردهاند تا بخشی از رنج و داغی را که در پی حملات اخیر بر مردم این منطقه گذشته، به تصویر بکشند.
روایتی تصویری از یک فقدان
این مجموعه پوستر در پی حملات اخیر و خساراتی که به برخی مناطق مسکونی در استان کردستان وارد شد، تولید شده است؛ حملاتی که علاوه بر تخریب خانهها، به جان باختن تعدادی از شهروندان نیز انجامید و داغی عمیق بر دل خانوادهها و جامعه محلی گذاشت.
هنرمندان طراح این مجموعه تلاش کردهاند با بهرهگیری از عناصر بصری، تصاویر واقعی و نشانههای احساسی، روایتی صادقانه از این حادثه ارائه دهند؛ روایتی که نهتنها به ویرانیها اشاره دارد بلکه به فقدان انسانهایی میپردازد که زندگیشان ناگهان در میانه روزمرگیهای ساده متوقف شد.
«روله گیان»؛ واژهای از دل فرهنگ کردی
عنوان این مجموعه، «روله گیان»، واژهای آشنا در فرهنگ کردی است که در گفتار روزمره به معنای «فرزند عزیز» یا «جانِ پدر و مادر» به کار میرود.
انتخاب این نام برای مجموعه پوستر، اشارهای عاطفی به از دست رفتن یک کودک و خانوادهای است که در این حادثه جان باختند.
در یکی از روایتهای اصلی این مجموعه، به پدری اشاره شده که در جریان این حملات هوایی، پسر، عروس و نوه خود را از دست داده است؛ روایتی تلخ که در قالب تصویر، حس فقدان و اندوه را به مخاطب منتقل میکند.
تصاویر به کار رفته در پوسترها، ترکیبی از صحنههای زندگی خانوادگی، خاطرات ثبتشده در قاب تلفن همراه و نشانههایی از ویرانی و سوگ هستند؛ عناصری که در کنار یکدیگر، داستانی انسانی از فقدان و دلتنگی را روایت میکنند.
هنر در مواجهه با رنج اجتماعی
مجموعه «روله گیان» تنها یک اثر گرافیکی نیست؛ بلکه تلاشی هنری برای بازتاب یک تجربه جمعی است، هنرمندان خانه گرافیک حوزه هنری کردستان در این آثار کوشیدهاند با زبان هنر، صدای خانوادههایی باشند که در میان ویرانیها، یاد و خاطره عزیزان خود را زنده نگه داشتهاند.
در این پوسترها، علاوه بر تصاویر خانوادگی، صحنههایی از فضای شهر و حرکت مردم نیز دیده میشود؛ نشانههایی که از همدلی اجتماعی و واکنش عاطفی جامعه نسبت به این حادثه حکایت دارد.
ثبت یک خاطره تلخ در حافظه جمعی
چنین آثاری در واقع بخشی از حافظه تصویری جامعه را شکل میدهند؛ حافظهای که فراتر از یک خبر یا گزارش، احساسات و روایتهای انسانی یک دوره را ثبت میکند.
مجموعه پوستر «روله گیان» نیز در همین مسیر قرار دارد؛ تلاشی برای آنکه یاد قربانیان این حادثه در ذهنها باقی بماند و روایت رنج خانوادههایی که عزیزان خود را از دست دادهاند، در قالب هنر بازگو شود.
در روزگاری که تصاویر و خبرها به سرعت از مقابل نگاهها عبور میکنند، گاه یک اثر هنری میتواند لحظهای مخاطب را متوقف کند؛ لحظهای برای اندیشیدن به انسانهایی که پشت هر خبر و هر تصویر، زندگی و خاطرهای داشتهاند.
«روله گیان» نیز تلاشی از سوی هنرمندان کردستان است تا این مکث کوتاه در ذهن مخاطب شکل بگیرد و یاد آنچه بر مردم این سرزمین گذشته، فراموش نشود.
