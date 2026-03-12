دلنوشته محمدرضا ورزی برای رهبر سوم انقلاب؛ ققنوس دوباره برانگیخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ورزی کارگردان تلویزیون که ساخت سریال «معمای شاه» را در کارنامه خود دارد دلنوشته‌ای برای انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی منتشر کرد.

متن این دلنوشته بدین شرح است:

«به اسم خدایی که پیروزی حق را برباطل به مؤمنان بشارت داد و البته وعده خدا هرگز خُلف نمی‌شود.

و دراین میان، ققنوس دوباره برانگیخته شد.

چه باشکوه … چه باصلابت …

و داستان از این قرار بود … در میان غباری نامیمون، سرزمین سیمرغ سوگوار مرشد و مولای خویش بود، که هوایی تازه در خاوران وزیدن گرفت.

یابن صالح، خیرمقدم

ای اهل ایمان برشما مبارک‌باد این انتخاب

لبیک یابن الرسول.»