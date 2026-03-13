هنرمندان در این شرایط سکوت نکنند؛ اینترنشنال جز فتنه‌ هدف دیگری ندارد

محمدحسین فرحبخش کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این روزهای وطن گفت: مردم، اولین اقدامی که باید انجام دهند، حفظ آرامش خود است. پس از آن، لازم است به نیروهای مسلح و مسئولان کشور اعتماد داشته باشند. به باور من، در این نبرد دست برنده با ما است، به شرط آنکه مردم اتحاد و آرامش خود را حفظ کنند و از همه مهمتر، به شبکههای معاند خارجی مانند اینترنشنال گوش ندهند. این شبکهها جز فتنهانگیزی، فساد و دروغپراکنی هدف دیگری ندارند.
وی ادامه داد: این تحلیلها بر اساس تجربهای است که از دوران پیش از انقلاب دارم. از کودکی در رویدادهای پیش از انقلاب، خود انقلاب و پس از آن در جنگ تحمیلی حضور داشتم. در خط مقدم جبههها فیلمبرداری میکردیم؛ در عملیاتها برای ساخت فیلمهای سینمایی حاضر میشدیم. برای مثال در اهواز در سالهای ۶۳ و در شرایطی که صدام مدام حملات موشکی انجام میداد، در خیابانها حضور داشتیم. به همین دلیل اکنون نیز چنین شرایطی برای من تازگی ندارد؛ این دوران را پشت سر گذاشتهایم و اکنون نیز باید با آرامش کشور را به شرایط عادی بازگردانیم.
این کارگردان سینما متذکر شد: اوج استیصال دشمن را میتوان از اینجا متوجه شد که آنها به ایستهای بازرسی حمله میکنند و جان مردم غیرنظامی را در مناطق مسکونی میگیرند.
وی با اشاره به اینکه مسئولان باید بیش از پیش اتحاد خود را حفظ کرده و از اختلافات دوری کنند، عنوان کرد: تلویزیون در این میان میتواند نقش تعیینکنندهای داشته باشد، اما متأسفانه شرایط را بیش از اندازه جنگی نشان میدهد. این رسانه باید فضا را به سمت عادیسازی هدایت کند. در شرایط کنونی که مردم خانهنشین هستند، باید برنامههای مناسبی برای پر کردن اوقات فراغت آنها تدارک دید.
فرحبخش ادامه پاد: کانالهای اندکی اخبار و اطلاعات ارائه میدهند و مردم ناچارند به فضای مجازی پناه ببرند. پیشنهاد من این است که مسئولان با هدایت صحیح، برنامههای مفیدتری برای تماشای مردم تعیین کنند تا شرایط از حالت غیرعادی خارج شود.
این کارگردان درباره وظیفه هنرمندان در شرایط کنونی اظهار کرد: حداقل کاری که هنرمندان از دستشان برمیآید این است که در این شرایط سکوت نکنند و حرف بزنند. اما متأسفانه حاضر نمیشوند وارد میدان شوند و سخن بگویند. در مواقعی که خیابانها شلوغ میشود و اعتراضات رخ میدهد، به خود اجازه میدهند هر سخنی بگویند که اغلب نیز نادرست است اما چرا اکنون که ۱۶۰ یا ۱۷۰ کودک در مدرسهای هدف حمله قرار میگیرند، سخنی نمیگویند؟
وی افزود: اگر فقط زمانی که در رفاه هستند حضور داشته باشند و هنگام بمباران مردم سکوت کنند، از چشم مردم خواهند افتاد. امروز باید در صحنه حاضر شوند، زیرا دشمن جنایتکار آمریکا و صهیونیسم به ما حمله کرده است.
فرحبخش در پایان متذکر شد: ما ممکن است با حاکمیت، نظام یا دولت خود اختلاف نظر داشته باشیم، اما این مسائل داخلی ربطی به دشمنان خارجی ندارد. آنها میخواهند با این حملات، نفت ما را تصاحب کنند و به غارت ببرند، همانطور که پیش از انقلاب نیز چنین میکردند. مردم باید هوشیار باشند و فریب این توهم را نخورند که دشمن برای نجات آنها کشور را بمباران میکند. این تصوری باطل است که از طریق برخی افراد ناآگاه ترویج میشود. هنرمندان وظیفه دارند این مسائل را برای مردم روشن کنند و بگویند که آمریکا و صهیونیسم جز دشمنی با کشور ما و سایر کشورهای اسلامی، هدفی ندارند و تنها به دنبال چپاول منابع ما هستند.
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