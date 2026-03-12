دانشگاه علوم پزشکی ایران شهادت رهبر انقلاب را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علوم پزشکی ایران و در محکومیت به شهادت رساندن رهبر انقلاو جمعی از هموطنان و نقض حاکمیت ملّی کشور و نیز اعلان بیعت با سومین رهبر انقلاب اسلامی بیانیه ای صادر کردند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

در بستر تحولات شتابان و انکارناپذیر جهانی و جایگاه راهبردی و ممتازِ کشورمان در این معادلات، دانشگاه‌ کشور به عنوان کانون‌های اندیشه و پیشران‌های علمی، در برهه‌ای حساس قرار دارد و در مواجهه با این تحولات، در تقابل دو گانه‌ «انفعال و تماشاچی بودن» یا «پویایی و صحنه‌گردانی» بایستی تعیین‌تکلیف نماید.

بی‌تردید، جامعه دانشگاهی ما با اتکا به رسالت تاریخی‌ و دینی خویش، نقشی کنشگرانه و دغدغه‌مند را در تقویت جبهه حق و مقابله همه‌جانبه با جبهه مقابل بر عهده خواهد گرفت.

در میان این حوادث معاصر، شهادت رهبر مظلوم مقتدر و مجاهدِ استکبارستیز و جمعی از فرماندهان و هموطنان عزیز، در پی نقض آشکار حاکمیت ملی، حادثه‌ای هولناک و غیرانسانی و مصیبتی جانکاه برای ملت قهرمان ایران و امت بزرگ اسلامی به شمار می‌رود.

ما اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ضمن محکومیت شدید اقدامات تروریستی و تجاوزگرانه، از هوشمندی، ابتکارات و رشادت‌های قاطعانه نیروهای مسلح کشور در پاسخ به آمران، عاملان و حامیان این جنایات ضدبشری، حمایت کامل به عمل آورده و بر تداوم این مسیر پرصلابت تا استیفای حقوق ملت و گرفتن انتقام جان‌های پاک و خون‌های به ناحق ریخته‌ تأکید می‌ورزیم.

همچنین، انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای که شخصیتی باتقوا، تحول‌گرا و صاحب‌نظر در ابتکارات راهگشا برای عبور از چالش‌های پیچیده کنونی است، به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی، فرصتی بی‌نظیر برای تداوم مسیر پرافتخار قائد شهید و نویدبخش پیروزی در این آزمون الهی قلمداد کرده و بار دیگر بیعت خود را با ولی فقیه منتخب، اعلام نموده و بر التزام عملی نسبت به اوامر و منویات معظم‌له تأکید می‌نماییم.

امیدواریم تحت رهبری حکیمانه ایشان، بتوانیم به افقی از استقلال پایدار، پیشرفت در تمامی عرصه ها و زمینه سازی برای طلوع خورشید عظمای ولایت دست یابیم.