دعوت جامعه ورزش و جوانان از مردم برای حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس 

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه به شرح زیر است :

امروز که ایران عزیز در سایه‌ی یک جنگ تحمیلی و ناعادلانه، استوارتر از همیشه در برابر زیاده‌خواهی ائتلاف صهیونیستی و آمریکا ایستاده است، جامعه ورزش و جوانان بیش از هر زمان دیگری بر پیوند ناگسستنی میان «عرق ملی» و «حق‌طلبی جهانی» تأکید می‌کند.

ما بر این باوریم که دفاع از تمامیت ارضی و حمایت از ملت مظلوم فلسطین، دو روی یک سکه در مسیر دستیابی به عدالتی فراگیر هستند.

خانواده بزرگ ورزش و جوانان ایران، روز جمعه دوشادوش ملت هوشیار و قدرشناس، در میدان فلسطین تهران و میادین شهرهای کشور گرد هم می‌آیند.

این حضور، پیامی متین و باوقار از سوی نسلی است که قهرمانی را در «صلح عادلانه» و قدرت را در «اتحاد ملی» می‌بیند.

ما می‌آییم تا نشان دهیم که در تلاطم سخت‌ترین روزها، نبض جوانان و قهرمانان این مرز و بوم برای اقتدار ایران و رهایی مظلومان جهان می‌تپد.

وعده ما: جمعه ۲۲ اسفند ۱۴۰۴ - میدان فلسطین

