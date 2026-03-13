راهکارهای شهرداری تهران جهت ارتقای آمادگی روانی و جسمی شهروندان

مهدی امیری، مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ، در تشریح اقدامات صورت گرفته برای آموزش شهروندان در دوران جنگ ، اظهار کرد: تجربه جنگ ۱۲ روزه، تلنگری جدی برای بازنگری در اولویتهای آموزشی ما بود و دریافتیم که برخی الزامات آموزشی که شاید طی دهههای اخیر به دلیل عدم مواجهه مستقیم کشور با آنها، کمتر مورد توجه قرار گرفته بودند، اکنون نیازمند جایگاه ویژهای در آموزشهای شهروندی هستند.
وی با اشاره به اولویت یافتن مباحث روانشناختی در دوران جنگ، افزود: اگرچه در گذشته دورههایی مانند آموزشی امداد و نجات را در دست اجرا داشتیم، اما مقوله آمادگی روانی و مواجهه با تبعات جنگ، کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. این موضوع درسی شد تا آن را در دستور کار قرار دهیم.
امیری ادامه داد: پس از جنگ ۱۲ روزه، ابلاغیهای به مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران ارسال شد تا هستههای آموزشی با حضور همکاران حوزه امداد و نجات، هلال احمر، سلامت روان، مدیریت بحران و آتشنشانی تشکیل شده و دورههای آموزشی برگزار کنند.
وی گفت: هدف اصلی، پوشش دادن شهروندان در اولویتهای کلیدی مدیریت بحران، ایمنی و سلامت روان، هم برای خانوادهها در محلات و هم برای دانشآموزان در مدارس بود.
مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران با تأکید بر نقش فضای مجازی در شرایط کنونی، بیان کرد: با توجه به محدودیتهای حضور فیزیکی در فضاهای آموزشی، بهویژه در دوران جنگ که مدارس و اجتماعات با چالش مواجه میشوند، تلاش کردیم تا با استفاده از بستر فضای مجازی، آموزشها را گسترش دهیم. در همین راستا، جزوات آموزشی متنوعی را تهیه کردهایم که هم به صورت فیزیکی و هم مجازی در دسترس قرار گرفتهاند.
وی به تولید محتوای چندرسانهای اشاره کرد و گفت: کلیپهای آموزشی مختلفی با حضور متخصصین حوزههای گوناگون تهیه شده است. این کلیپها شامل مباحثی همچون تنفس صحیح، اطفاء حریق، کمکهای اولیه و سلامت روان هستند. همچنین موشنگرافیکها و فولگرافهای آموزشی نیز طراحی شدهاند که در حال انتشار در فضای مجازی هستند.
امیری خاطرنشان کرد: در حال حاضر، تمرکز اصلی ما بر فضای مجازی است، اما در کنار آن، طراحی جزوات آموزشی مخصوص کودکان و نوجوانان را نیز در دستور کار داریم که در مناطق مختلف شهر تهران توزیع میشود. برنامههای ویژهای نیز برای کودکان و نوجوانان در اجتماعات شهری در حال برگزاری است.
وی در پایان بر اهمیت آگاهی و آمادگی روانی شهروندان در مواجهه با شرایط جنگی تأکید کرد و گفت: مردم ما باید ضمن داشتن اطلاعات لازم درباره موضوعات مرتبط با جنگ، آمادگی روانی بالایی نیز داشته باشند. هرچند عمده برنامههای آموزشی باید پیش از دوران جنگ انجام شود، اما با استفاده از تجربیات گذشته، تلاش میکنیم تا جامعه را برای مواجهه با هرگونه شرایط بحرانی آماده سازیم.
نظر شما