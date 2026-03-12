شهادت رهبر انقلاب حقانیت جبهه حق علیه باطل آشکار و عیان کرد

حجت الاسلام محمدباقر ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اولا شهادت قائد امت اسلامی و مرجع عالی قدر حضرت آیت الله امام خامنه‌ای(ره) را تسلیت عرض می‌کنم و انتخاب و معرفی رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله حاج سیدمجتبی خامنه‌ای حفظه الله را تبریک عرض نموده و ان شاء الله در ذیل توجهات حضرت بقیه الله الاعظم مسیری که ترسیم شده با قوت و قدرت ادامه پیدا کند.



استاد حوزه جامعه شناسی اسللمی بیان کرد: این بحث در رابطه با راه‌های غلبه جبهه حق علیه باطل است که مقدمتا نکاتی عرض کنم که در طول تاریخ اسلام، حتی قبل از ظهور اسلام، تاریخ انبیا همواره جبهه حق و باطل در مقابل هم و در تضاد ومبارزه با یکدیگر بودند و موسی‌ها و ابراهیم‌ها آمدند و در مقابل آنها نمرود ها و فرعون ها قرار گرفتند و تا آنکه به تاریخ پیامبر اسلام و امامان رسید و حادثه کربلا در سال ۶۱ هجری قمری رخ داد.



استاد حوزه و دانشگاه ابراز کرد: عبارت «کل یوم عاشورا و کل ارضا کربلا» ناظر به این مطلب است که هر روز عاشورا و همه مکان ها کربلا است، یعنی همواره جبهه حق و باطل وجود دارد و مهم این است که زیر بیرق چه کسی قرار داریم و در کدام جهت تاریخ قرار داریم. آیا در جبهه و جهت حق یا باطل ؟



حجت الاسلام ربانی تصریح کرد: این یک‌ بحثی تاریخی است و امروز با شهادت امام و قائد امت اسلامی مرجع بزرگوار حضرت آیت الله امام خامنه‌ای رحمت الله علیه جبهه حق و باطل آشکار و عیان و آشکار شد، حتی کسانی که مسلمان نیستند ولی آزاده خواه و عدالت خواه هستند، امروز مدافع و پشتیبان ایران اسلامی هستند و علمای اسلام چه شیعه و چه سنی فتوای جهاد علیه آمریکا و اسراییل را صادر نموده اند .



وی ادامه داد: دو راه برای پیروزی جبهه حق وجود دارد؛ راه اول این است که استقامت کنیم و در این راه خسته نشویم و استناد آن نیز آیه کریمه قران است که خداوند متعال در سوره فصلت آیه شریفه ۳۰ می فرماید: «ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه و لا تخافوا و لا تحزنوا ابشروا بالجنه ان کنتم توعدون» در این آیه خداوند می‌فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید و گفتید خداوند متعال پروردگار ما است و بعداز اینکه اقرار کردید به وحدانیت خدا که او رب این عالم است و سپس استقامت نمودید نتیجه این استقامت این است که خداوند متعال ملائکه را بر شما نازل می کند که نترسید و خوف نکنید و محزون نشوید.



عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) اذعان کرد: امروز باید در راه دین خدا، آرمان‌های نظام مقدس اسلامی و امامین انقلاب و دیدگاه و نظرات بلند رهبر شهیدمان، استقامت کنیم که این استقامت یا با جان و یا با مال و یا با حضور در صحنه است که امروز به خاطر شرایطی که رخ داده، حضور مردم در صحنه مصداق بارز استقامت در مسیر دین خدا است و این حضور در صحنه و خیابان ها و میادین، یک واجب اجتماعی است، حضور یکایک آحاد ملت ایران در میادین، خیابان‌ها و مساجد که الحمدلله افتخار میکنیم به این امت آگاه که مثل همیشه در صحنه حاضر هستند و الان هم هر شب مقید هستند همراه با خانواده در میادین حضور پیدا کنند و از نیروهای مسلح تشکر کنند .



استاد حوزه و دانشگاه گفت: امروز حضور در صحنه امنیت ایران اسلامی را تضمین می کند لذا حفظ امنیت ایران اسلامی یک واجب اجتماعی است که بر دوش یکایک مردم است.



حجت الاسلام ربانی گفت: نیرو های مسلح و سپاه با نشستن پشت لانچرها استقامت می کنند و ما نیز با آمدن به خیابان باید استقامت خود را نشان دهیم که الحمدالله این امت و این مردم عزیز ایران این کار را هر شب انجام می‌دهند، لذا بنا بر این آیه پس از استقامت در راه خداوند، امدادهای الهی و نزول ملائکه بر این امت نازل می شود و انشاله به نصرت و پیروزی منجر می گردد.



وی ادامه داد: بنابراین اولین شرط برای پیروزی جبهه حق علیه باطل استقامت است و اینکه خسته نشویم و با استقامت کامل, تمام مردم در صحنه حضور داشته باشند و آرمان‌های اسلام و رهبر شهیدمان را ادامه دهیم.



عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) عنوان کرد: دومین راه برای پیروزی جبهه حق بر باطل این است که همیشه خدا را در نظر بگیریم و مغرور نشویم به عده و عده و امکانات مادی و تکنولوژی‌هایی که الحمدالله نیروهای مسلح دست پیدا کرده اند و ما نیز مدیون همه نیروهای مسلح و دانشمندان هستیم که این تکنولوژی‌ها را برای ایران رقم زدند، ولی باید بدانیم که این خداست که مدیریت می‌کند و در همه لحظه های پیروزی‌، باید خدا را در نظر بگیریم‌.



استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: استناد این بحث آیه ۲۵ و ۲۶ سوره توبه است که خداوند میفرماید : «لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین » به این معنا که خداوند متعال شما را در مواضع بسیاری کمک و یاری کرد ونصرت داد و بر دشمنان پیروز کرد و همچنین در روز حنین که داستان غزوه حنین این است که بعد از فتح مکه اتفاق افتاد و لذا دو طایفه از مخالفین پیامبر تصمیم گرفتند مبارزه پیش دستانه انجام دهند و گفتند باید با پیامبر مبارزه کرد و مسلمانان را شکست دهیم و اگر انها را شکست ندهیم، پس از فتح مکه، پیامبر با آنها خواهد جنگید و لذا مبارزه پیش دستانه را شروع کردند و حدود ۳۰ هزار نفر سپاهیان دشمن و حدود ۱۲ هزار نفر سپاهیان پیامبر جمع شدند و جمعی از تازه مسلمانان در فتح مکه نیز به پیامبر و سپاه اسلام ملحق شدند و این جمعیت موجب شد تا آنان مغرور شوند. سپس مسلمان در این جنگ پراکنده شدند و مورد حمله دشمن قرار گرفتند . اما سرانجام ابن عباس عموی پیامبر وارد تنگه جنگ شد و مسلمانان را دور پیامبر قرار داد و خداوند نصرت خود را نصیب مسلمانان کرد و از پراکندگی نجات پیدا کردند.



حجت الاسلام ربانی تصریح کرد: خداوند در این آیه می‌فرماید که ای مسلمانان به خاطر کثرت جمعیت و سپاهیان خود مغرور نشوید و امروز نیز این مقوله جاری و ساری است، خداوند را سپاس می‌گوییم که سپاه و ارتش و نیروهای مسلح ما به فناوری خوبی چه در زمینه پهپاد و بالستیک و کروز دست پیدا کردند، اما باید اینها را از آن خداوند بدانیم و در تمام لحظات از خدا غافل نشویم و مغرور نیز نشویم . چنانچه امام بزرگوار در مورد خرمشهر فرمودند : خرمشهر را خدا آزاد کرد، امروز نیز به فضل الهی پیروزی از آن امت اسلامی و مردم ایران خواهد بود و باید این پیروزی را از خدا بدانیم.



عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) گفت: در ادامه آیه خداوند فرموده که سکینه و آرامش را بر قلب پیامبر و مومنین نازل کرد و لشکرهایی فرستاد که شما آنها را نمی‌دید که اگر ایمان به خدا داشته باشیم، خداوند امداد غیبی خود را بر مردم و امت اسلامی نازل می‌کند، مثل جنگ ۳۳ روزه که در لبنان اتفاق افتاد و بسیاری از اسرای رژیم صهیونسیتی گفتند که موجوداتی با لباس سفید مشاهده می کردیم که باعث رعب و وحشت ما می شد.



استاد حوزه و دانشگاه ابراز کرد: این دو راه، راه پیروزی امت اسلامی و مردم عزیز ایران است؛ یکی که باید استقامت کنیم و امروزه حضور در صحنه و خیابان ها مصداق بارز استقامت در زمان حاضر است و دوم اینکه مغرور نشویم و از امکاناتی که خداوند متعال به ما مردم ایران داده و نیروهای مسلح و سپاه و ارتش به این فناوری ها دست پیدا کرده اند، موجب غرور ما نشود و تمام پیروزی ها را از خداوند متعال بدانیم و از خداوند و امام زمان استمداد کنیم که آنها کمک کنند ایران عزیز پیروز شود و امریکا و رژیم صهیونیستی هر چه سریعتر نابود شوند انشا الله .