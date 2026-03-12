به گزارش خبرگزاری مهر، سارا واگنکنشت، عضو حزب چپ آلمان در شبکه اجتماعی ایکس از رویکرد کشورش در قبال تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران انتقاد کرد.

وی، حمله آمریکا به دبستان میناب و قتل عام دانش‌آموزان این مدرسه را جنایت جنگی اعلام کرد.

واگنکنشت، فردریش مرتس صدر اعظم آلمان را فردی تابع آمریکا توصیف کرد و گفت: مرتس شجاعت نه گفتن به آمریکا را ندارد اما گرهارد شرودر صدر اعظم وقت آلمان به جنگ عراق، «نه» گفت.

وی از دولت آلمان خواست اجازه ندهد آمریکا از پایگاه های این کشور برای ارتکاب جنایت جنگی در ایران استفاده کند.

در حمله آمریکا به مدرسه ای در میناب، ۱۶۸ دانش آموز و کادر آموزشی شهید شدند.