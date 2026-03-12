۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۷

روز قدس امسال را ماندگارترین حضور ضد صهیونیستی تاریخ خواهیم کرد

قم- در بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت روز جهانی قدس آمده است: راهپیمایی امسال ماندگارترین حضور ضد صهیونیستی تاریخ خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه جامعه مدرسین به مناسبت روز جهانی قدس بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در آستانه روز جهانی قدس امسال، حقیقت سخن امام راحل عظیم الشأن در مورد غده سرطانی اسرائیل و شیطان بزرگ بودن آمریکای جنایتکار به وضوح در چشم جهانیان آشکار شده و در اثر مقاومت و مبارزه بی‌نظیر ایران اسلامی علیه جنایات این مفسدان، آزادی قدس شریف به تحقق خود بسیار نزدیک‌تر شده است.

این روزها و این شب‌ها، ملت رشید ایران با حضور پرشور و حماسی خود در میدانِ دفاع از کشور و خون‌خواهی از امام شهیدمان، قدرت و اقتدار خود را به نمایش گذاشته و در حال بیعتی تاریخی با سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران است و یوم الله دیگری را رقم خواهد زد.

ملت ایران هر شب را، شب قدر انقلاب می‌داند و بدون واهمه از آتش دشمن با یکپارچگی و اتحاد، در حال رقم زدن تقدیر خود است.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رجای واثق دارد این مردم مؤمن و انقلابی در روز قدس، طوفانی‌تر و خروشان‌تر به حمایت از آرمان فلسطین خواهند پرداخت و این بار نه فقط با شعار و حضور؛ بلکه همراه با ضربات سهمگین موشکی بر سر صهیونیسم و حامیانش خواهند کوبید.

روز جهانی قدس امسال را ماندگارترین و بزرگترین حضور ضد صهیونیستی تاریخ خواهیم کرد و برای خونخواهی از شهدای انقلاب اسلامی و شهدای راه آزادی قدس به ویژه امام شهیدمان همچنان در میدان مبارزه، حماسه سازی خواهیم کرد.

کد خبر 6772794

