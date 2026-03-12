عطر شهادت در روستاهای سروآباد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک و مطهر سه تن از شهدای والامقام جنگ «رمضان» در میان اشک و افتخار مردم روستاهای بخش مرکزی شهرستان سروآباد تشییع و به خاک سپرده شد؛ آیینی سرشار از معنویت که در آن مردم با حضوری گسترده، بار دیگر با آرمانهای شهدا و راه ایثار و مقاومت تجدید میثاق کردند.
پنجشنبه ۲۱ اسفند ماه روزی متفاوت در روستاهای بخش مرکزی شهرستان سروآباد رقم خورد؛ روزی که عطر شهادت در کوچههای خاکی روستا پیچیده بود و مردم با دلهایی آکنده از اندوه و افتخار برای بدرقه فرزندان شهید این سرزمین گرد هم آمده بودند.
پیکر پاک و مطهر سه تن از شهدای والامقام جنگ «رمضان» پس از سالها، در میان استقبال و حضور باشکوه مردم در زادگاهشان آرام گرفت و مراسمی که نه تنها یک آیین تشییع، بلکه صحنهای از وفاداری مردم به فرهنگ ایثار و شهادت بود.
حضور پرشور مردم در بدرقه شهیدان
از ساعات ابتدایی برگزاری مراسم، مردم از روستاهای اطراف و مناطق مختلف برای شرکت در آیین تشییع خود را به محل برگزاری مراسم رسانده بودند و پیر و جوان، زن و مرد، همه آمده بودند تا با بدرقهای شایسته، ادای احترام خود را به شهیدانی که جانشان را فدای دفاع از میهن و آرمانهای انقلاب کردند، نشان دهند.
صدای قرائت دعا در فضای مراسم طنینانداز بود و در میان جمعیت، اشکهایی دیده میشد که از عمق دلدادگی مردم به شهدا حکایت داشت، بسیاری از مردم با در دست داشتن گل و قرآن، در سکوتی آمیخته با احترام، پیکر شهیدان را تا آرامگاه ابدی همراهی کردند.
سه روستا، سه لاله سرخ
در این مراسم معنوی، پیکر سه شهید گرانقدر در زادگاهشان به خاک سپرده شد؛ شهدایی که هر کدام نمادی از ایثار و فداکاری در راه دفاع از وطن بودند.
شهید امین محمدی در روستای انجمنه، شهید مصلح فتحی در روستای پایگلان و شهیده کالی فتاحی در روستای بیکره در میان بدرقه باشکوه مردم به خاک سپرده شدند.
بازگشت این شهدا به زادگاهشان، حال و هوای خاصی به این روستاها بخشیده بود؛ گویی هر کوچه و خانهای یادآور خاطرات و رشادتهای فرزندانی بود که روزی از همین خاک برخاستند و برای دفاع از سرزمین خود جان فدا کردند.
جلوهای از همبستگی و وفاداری
حضور پرشور مردم در این آیین، جلوهای از همبستگی و ارادت عمیق مردم کردستان به فرهنگ ایثار و شهادت بود و بسیاری از حاضران معتقد بودند که یاد شهدا همواره زنده است و نسلهای مختلف باید با آرمانهای آنان آشنا شوند.
در میان جمعیت، خانوادههای شهدا نیز حضور داشتند؛ خانوادههایی که سالها چشم انتظار بازگشت عزیزانشان بودند و اکنون با وجود اندوه، به رشادت و فداکاری آنان افتخار میکردند.
عهدی دوباره با راه شهدا
آیین خاکسپاری این سه شهید والامقام تنها بدرقهای برای پیکرهای مطهر آنان نبود، بلکه فرصتی بود برای یادآوری ارزشهایی که شهدا برای آن جان خود را فدا کردند.
مردم روستاهای سروآباد در این مراسم بار دیگر نشان دادند که فرهنگ ایثار و شهادت همچنان در دل جامعه زنده است و یاد و نام شهیدان، چراغ راه نسلهای آینده خواهد بود.
در پایان مراسم، مردم با زمزمه دعا و صلوات، پیکر شهیدان را به خاک سپردند؛ اما نام و یاد آنان همچنان در دلهای مردم این دیار باقی خواهد ماند.
