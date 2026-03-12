۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۳۳

گشت های شبانه پلیس امنیت اقتصادی جهت جلوگیری از هرگونه احتکار

گشت های شبانه پلیس امنیت اقتصادی جهت جلوگیری از هرگونه احتکار

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از فعالیت شبانه روزی گشت های ویژه نظارتی پلیس امنیت اقتصادی فراجا در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید براینکه در هجوم ناجوانمردانه دشمنان قسم خورده، دد منش و دون صفتی که در قاموس ننگین آنها چیزی جز جنایت به بشریت وجود ندارد، اظهار کرد: در این ایام، خدمتگزاران مردم عزیزمان در نیروی های مسلح با قدرت مضاعف ماموریت های خود را انجام می دهند و اجازه نخواهند داد خدشه ای به امنیت مردم وارد شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه کارآگاهان این پلیس در گشت های مشترک با وزارت صمت،جهاد کشاورزی، تعزیرات، اتاق اصناف، تعزیرات از انبارها،مراکز عرضه کالا،پمپ بنزین ها سرکشی و بازدید می کنند، افزود: گشت های ویژه و مشترک نظارتی پلیس امنیت اقتصادی فراجا بصورت شبانه روزی و در سراسر کشور انجام می شود و در صورت وجود مشکل یا کمبود در صحنه اقدامات و هماهنگی های لازم را برای رفع مشکل انجام می دهند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه در شرایط موجود شاهد همدلی بیش از پیش مردم و حضور پرشور آنان در صحنه هستیم، بیان کرد : فعالان اقتصادی به عنوان مجاهدان عرصه اقتصادی در شرایط فعلی با عملکرد خوب خود اجازه نداده اند که در بخش‌ها و عرصه های مختلف اقتصادی اعم از تولید،توزیع و عرضه خللی ایجاد شود که تلاش و مجاهدت آنها در این عرصه ستودنی است.

وی با اشاره به اینکه ما قدردان فعالان اقتصادی هستیم که مردانه در میدان حضور دارند،گفت: در شرایط موجود با تلاش دولتمردان و فعالان اقتصادی در حوزه اقتصادی شرایط مطلوبی را شاهد هستیم.

سردار رحیمی با تاکید بر این که هر گونه احتکار و امتناع از عرضه کالا در شرایط موجود خیانت به مردم است، گفت : پلیس امنیت اقتصادی فراجا با قدرت و اقتدار از امنیت اقتصادی مردم دفاع و با جرایم و مفاسد اقتصادی بدون تعلل، اغماض و مسامحه برخورد و مقابله می کند.

