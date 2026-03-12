پخش مجموعه مستند «ولایت فقیه» هر شب از شبکه مستند سیما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه ای نهضت، مجموعه مستند «ولایت فقیه» به کارگردانی فائقه سادات میرصمدی و تهیه کنندگی مسعود معینی پور که به بازخوانی ایده ولایت فقیه می‌پردازد هر شب از شبکه مستند پخش می‌شود.

این مجموعه مستند ضمن بررسی زمینه‌های فکری و اجتماعی شکل‌گیری نظریه ولایت فقیه در تاریخ اندیشه شیعه، به تبیین مبانی نظری حکومت اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره) و نسبت آن با ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.

این مستند همچنین با طرح پرسش‌ها و نقدهای مطرح‌شده پیرامون ولایت فقیه، موضوعاتی چون جمهوریت و اسلامیت، حدود اختیارات فقیه، نسبت دین و سیاست، و چالش‌های نظری و عملی این الگو در اداره جامعه را بررسی می‌کند.

این اثر می‌کوشد با نگاهی مستند و گفتگومحور، ابعاد فقهی، سیاسی و اجتماعی این نظریه را به‌صورت منسجم و قابل تحلیل ارائه دهد.

این مجموعه هر روز ساعت ۱۵ از شبکه مستند بازپخش خواهد شد.

کارشناسان مستند شامل چهره هایی چون سید موسی خویی نوه مرحوم آیت الله خویی، منوچهر محمدی هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حسین واله عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، مسعود معینی‌پور هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم، ابراهیم رزاقی اقتصاددان و دانش آموخته دانشگاه سوربن فرانسه، یعقوب توکلی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، محمود حکمت نیا هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، حجت الاسلام احمد رهدار عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم، حجت الاسلام پارسانیا هیئت علمی دانشگاه تهران، آیت الله علیدوست استاد سطوح عالی حوزه علمیه، حجت الاسلام حجتی کرمانی محقق علوم دینی و نماینده ادوار مجلس خبرگان رهبری و … می شوند.