مستندی درباره تاثیر آمریکا بر محیط زیست؛ چرا به ایران حمله شد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، در حالی که آدام مک کی سازنده «معاون» به عنوان تهیه‌کننده اجرایی در کنار جاشوا اوپنهایمر کارگردان سازنده «عمل کشتن»، به مستند «فقط نگاه کن» پیوستند، این فیلم به سرپیچی از مسایل آب و هوایی آمریکا می پردازد.

کارگردان «به بالا نگاه نکن» تأثیر مستقیمی بر ساخته شدن اولین فیلم بلند اما وال و بتسی هرشی، با عنوان «فقط نگاه کن» داشت که به دنبال فعالیت و تأثیر گروه فعال آمریکایی «مبارزه با تغییرات اقلیمی» ساخته شده است.

این مستند که اولین نمایش جهانی خود را در CPH:DOX تجربه کرد و به جشنواره مستند تسالونیکی راه یافت، حول محور مایکل گرینبرگ بنیانگذار سازمان «مبارزه با تغییرات اقلیمی» می‌چرخد. این مرد جوان این گروه را در سال ۲۰۲۳ با هدف پایان دادن به استخراج سوخت‌های فسیلی در زمین‌ها و آب‌های آمریکا و ارتقای تغییرات اقلیمی به سه مسئله سیاسی اصلی در سیاست آمریکا راه‌اندازی کرد. گروه «مبارزه با تغییرات اقلیمی» برای جلب توجه به آرمان خود، اغلب رویدادهای عمومی را مختل می‌کند و به شکل مستقیم با چهره‌های کلیدی شرکت‌های بزرگ نفتی و سیاستمدارانی که آنها را توانمند می‌سازند، مقابله می‌کند. ویدیوهای رویارویی‌های آنها میلیون‌ها بازدید آنلاین داشته است.

هرشی می‌گوید گفتگوی مک‌کی، که با همکاری صندوق اضطراری اقلیمی سازماندهی شده بود و مجموعه‌ای از دانشمندان و محققان را هم دربرمی گرفت، به شرکت‌کنندگان دیدگاه ارزشمندی در مورد نظریه چگونگی وقوع تغییر ارائه کرد. طبق داده‌های ارائه شده در آن زمان، حتی وقتی ۳.۵ درصد از جمعیت متعهد به ایجاد تغییر فعال شوند، دولت‌ها تقریباً همیشه تغییر می‌کنند. این کارگردان به ورایتی می‌گوید: این انگیزه قانع‌کننده‌ای برای ما بود که به این نتیجه برسیم این روش، مؤثر است.

وال اشاره می‌کند که با وجود دسترسی به طیف گسترده‌ای از متخصصان در گردهمایی اولیه، او و هرشی هرگز به سبک کلاسیک گویندگان و مستند مبتنی بر شواهد علاقه‌ای نداشتند. وی می گوید: ما فقط به سبک واقع نمایانه، مشاهده‌ای و تحقیقاتی علاقه‌مند بودیم.

هر ۲ کارگردان می‌خواستند با رویکردی راحت تر به موضوع تلخ تغییرات اقلیمی بپردازند. وقتی با گرینبرگ که اتفاقاً یک استندآپ کمدین نیز هست، آشنا شدند، می‌دانستند که شخصیت اصلی خود را پیدا کرده‌اند.

به محض اینکه کار شروع شد، مک‌کی به عنوان تهیه‌کننده اجرایی وارد پروژه شد و جاشوا اوپنهایمر کارگردان ۲ بار نامزد جایزه اسکار («عمل کشتن»)، نیز به این پروژه پیوست. در طول تدوین، کارگردانان کلیپ‌هایشان را برای هر ۲ فیلمساز باتجربه می‌فرستادند.

وال می‌گوید: آنها حامی ما بودند، اما در عین حال به ما آزادی ویرایشی واقعی در زمینه احترام به داستان دادند.

وال این مستند را ادای احترامی به طنز زیست‌محیطی «به بالا نگاه نکن» مک‌کی در سال ۲۰۲۱ می داند و از اینکه توانسته مستقیم به نوع طنز تند و تیزی که این کارگردان آمریکایی برای آن شناخته می‌شود، بپردازد خشنود است. او می‌گوید: استفاده آدام از طنز برای صحبت در مورد مسائل واقعاً جدی، الهام‌بخش بود. فیلم فوق‌العاده‌ آدام نشان می دهد طنز چقدر می‌تواند در روایت مسایل امروز قدرتمند باشد.

فیلمبرداری با گروه «مبارزه با تغییرات اقلیمی» به معنای همراهی با فعالان در موقعیت‌های پرخطر و متزلزل، از جمله شام‌ها و جشن‌های سطح بالا بود که در آن چهره‌های به شدت محافظت‌شده‌ مانند بیل گیتس، برایان موینیهان مدیرعامل بانک آمریکا و جی. دی. ونس معاون رئیس جمهور فعلی آمریکا را هدف قرار می‌داد و اغلب فیلم‌ها را با تلفن‌های خود ضبط می‌کردند.

هرشی عنوان می‌کند: در این روزگار، اوضاع در این کشور روز به روز خطرناک‌تر می‌شود. حق اعتراض از ما گرفته می‌شود، فعالان در خیابان‌ها کشته می‌شوند. دیدن اینکه خلافکاران همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، واقعا سخت است.

در حالی که مستندهای محیط زیستی زمانی به شدت در جشنواره‌های مستند و پلتفرم‌های پخش آنلاین نفوذ داشتند، امروز مستندهای جنگی فضای زیادی را به خود اختصاص داده‌اند. حمله آمریکا به ایران در هفته گذشته موجی از میم‌های رسانه‌های اجتماعی را در مورد بی معنی بودن صحبت درباره «نوشیدن از نی‌های کاغذی» در زمانی که رهبران جهان به شدت به نظامی‌سازی و خشونت در مقیاس بزرگ گرایش دارند، برانگیخت.

هرشی درباره اهمیت ادامه صحبت در مورد آب و هوا در چنین مواقعی می‌گوید: قابل درک است که چگونه تمرکز ما به هر رویداد وحشتناک در حال وقوع تغییر می‌کند.

این کارگردان اضافه می‌کند: تصادفی نیست که کشورهایی مانند ونزوئلا و ایران، مورد تهاجم قرار گرفته‌اند، چون آنها کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت هستند. بخش زیادی از این جنگ ژئوپلیتیکی و بحران مهاجرت ناشی از بحران آب و هوا است. اینها بخشی از این نوع جنگ هستند که بر سر سوخت‌های فسیلی در جریان است.

هرشی تأکید می‌کند که به نظر او مهم است که مردم خارج از آمریکا ببینند افرادی مانند آنها تسلیم نمی‌شوند. وی می‌افزاید: من از مردم می‌خواهم که با من تماس بگیرند. فکر می‌کنم برای بقیه جهان مهم است که ببینند ما از حق اعتراض خود دست نمی‌کشیم. ما فقط به مقاومت ادامه خواهیم داد.

«فقط نگاه کن» توسط سیگن بیرگ سورنسن، نامزد چهار دوره جایزه اسکار، در شرکت فاینال کات فور ریل، با همراهی ناتیا راسنر در گست هاوس پروداکشنز تهیه شده است.