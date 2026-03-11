۲۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۵۹

زنان حماسه جنگ و مقاومت را سرودند

به گزارش خبرنگار مهر، شماره ۶۲ نشریه حورا با عنوان "زنان و مقاومت" از سوی پژوهشکده زن و خانواده منتشر شد.

رهبر شهید انقلاب فرمودند: ما در جنگ و انقلاب مشاهده کردیم که نقش خانم‌ها اگر از مردها بیشتر نبود، کمتر نبود. اگر زن‌ها حماسه جنگ را نمی‌سرودند، مردها اراده و انگیزه رفتن به میدان جنگ را پیدا نمی‌کردند.

در این شماره مطالبی با عنوان خانواده دژ مستحکم بحران‌ها، نقدی بر مستند نائله و انتفاضه، زنان چند وجهی مقاومت شاهنامه، زنان قهرمان جنگ را درست روایت کنیم، روایت زنانه به مثابه ابزار نهادی در تولید ادله و استمرار دادخواهی بین‌المللی، زنانی که #فلسطین را مقاوم کردند، بررسی استراتژی زنان فلسطین در #مقاومت، نقش مجموعه‌های زنانه در تاب‌آوری اجتماعی، نقش زنان در پدافند ایمانی #جامعه بر اساس الهیات اسلامی، کدام زندگی، مقاومت آفرین است؟ و همه متحد برای ایران می‌خوانید.

کد خبر 6771999
سیده فاطمه سادات کیایی

