عبدی: مسیرهای راهپیمایی روز جهانی قدس در کرمانشاه اعلام شد

حجتالاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای برگزاری باشکوه راهپیمایی روز جهانی قدس در استان کرمانشاه اظهار داشت: مسیرهای راهپیمایی این روز در تمامی شهرستانهای استان مشخص و اعلام شده و مردم مؤمن و انقلابی استان همچون سالهای گذشته حضوری گسترده در این مراسم خواهند داشت.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر کرمانشاه از میدان انقلاب اسلامی به سمت مسجد جامع برگزار خواهد شد و زمان آغاز این مراسم ساعت ۱۱ پیشبینی شده است.
وی تصریح کرد: در شهرستان سنقر و کلیایی نیز مراسم راهپیمایی از میدان سپاه پاسداران به سمت مسجد جوادالائمه علیهالسلام و مصلی نماز جمعه از ساعت ۱۱ برگزار میشود.
حجتالاسلام عبدی ادامه داد: در شهرستان روانسر مسیر راهپیمایی از جنب بانک ملت به سمت مسجد جامع تعیین شده و این مراسم از ساعت ۱۱ آغاز خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه بیان کرد: در قصرشیرین نیز مردم از میدان معلم به سمت مسجد جامع راهپیمایی خواهند کرد و این مراسم از ساعت ۱۱ برگزار میشود.
وی گفت: در شهرستان اسلامآبادغرب راهپیمایی روز قدس از چهارراه کارخانه قند به سمت میدان حضرت امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد و زمان آغاز آن ساعت ۱۰ در نظر گرفته شده است.
حجتالاسلام عبدی اظهار داشت: در شهرستان کنگاور نیز مردم از میدان شهید سلیمانی به سمت میدان حضرت امام خمینی (ره) راهپیمایی خواهند کرد و این مراسم از ساعت ۱۰:۳۰ آغاز میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: مسیر راهپیمایی در شهرستان جوانرود از میدان فلسطین به سمت میدان بسیج و سپس به سمت مسجد جامع تعیین شده و این مراسم از ساعت ۱۱ آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: در شهرستان پاوه نیز مردم از میدان فلسطین به سمت مصلی نماز جمعه حرکت خواهند کرد و این مراسم از ساعت ۱۱ برگزار میشود.
حجتالاسلام عبدی بیان کرد: در شهرستان سرپلذهاب مسیر راهپیمایی از میدان حضرت امام خمینی (ره) به سمت حرم مطهر احمد بن اسحاق (ره) تعیین شده و زمان آغاز آن ساعت ۹:۳۰ صبح است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: در شهرستان دالاهو نیز راهپیمایی از مسجد المهدی (عج) به سمت میدان فردوسی و سپس به سمت مسجد المهدی (عج) برگزار خواهد شد و زمان آغاز آن ساعت ۱۱ است.
وی افزود: در شهرستان صحنه نیز مسیر راهپیمایی از درب بیمارستان دکتر معاون به سمت مسجد جامع امام خمینی (ره) تعیین شده و این مراسم از ساعت ۱۱ آغاز میشود.
حجتالاسلام عبدی ادامه داد: در شهرستان ثلاث باباجانی نیز مردم از میدان معلم به سمت بلوار فرهنگیان راهپیمایی خواهند کرد و این مراسم از ساعت ۱۱ برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در شهرستان هرسین نیز راهپیمایی از میدان آزادی به سمت مصلی آیتالله حجتی (ره) برگزار میشود و زمان آغاز آن ساعت ۱۱:۳۰ خواهد بود.
وی در پایان اظهار داشت: در شهرستان گیلانغرب نیز مسیر راهپیمایی از میدان جمهوری اسلامی به سمت میدان توحید تعیین شده و این مراسم از ساعت ۱۱:۳۰ آغاز میشود.
حجتالاسلام عبدی تأکید کرد: مردم استان کرمانشاه همگام با ملت ایران در روز جهانی قدس با حضور پرشور خود حمایت از ملت مظلوم فلسطین و انزجار از رژیم صهیونیستی را بار دیگر به نمایش خواهند گذاشت.
