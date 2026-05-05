عبدی: راهپیمایی امشب کرمانشاه مزین به نام ۸ شهید جنگ رمضان است

حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: راهپیمایی امشب، سه‌شنبه پانزدهم اردیبهشت‌ماه، با شکوه و معنویت خاصی در سطح شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به تداوم تجمعات حماسی و مردمی در استان افزود: این مراسم همزمان با شصت و ششمین شب از اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» برگزار می‌شود که نشان‌دهنده پایداری، بصیرت و ارادت آحاد مردم به مسیر پرافتخار شهدا و مقاومت است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: ویژگی خاص و متمایز راهپیمایی امشب این است که این محفل نورانی، به طور ویژه مزین به نام و یاد هشت شهید والامقام جنگ رمضان است؛ دلاورمردانی که جان پاک خود را در مسیر دفاع از میهن و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی فدا کردند.

حجت‌الاسلام عبدی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره این قهرمانان عنوان کرد: این محفل حماسی و مردمی متبرک به نام شهیدان گرانقدر «محمدامین لطفی»، «بهنام میوند»، «محمدرضا رستمی نامداری»، «محمد مؤمنی گیلانی»، «میلاد محمدی»، «امیرحسین رزاقی»، «امیر شیرین‌بیان» و «صادق چله‌نیا» خواهد بود تا مسیر و آرمان این لاله‌های خونین همواره در دل‌ها و اذهان جامعه زنده بماند.