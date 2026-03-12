علی ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای آغاز جنگ رمضان تاکنون بیش از ۲۰۰۰ بازرسی از خبازی‌های سطح استان انجام شده و در این مدت تمامی واحدهای خبازی حداقل یک بار مورد بازرسی و پایش قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در این مدت بازرسان کارگروه‌های پایش گندم، آرد و نان استان در شهرستان‌های تابعه با حضور مستمر در سطح نانوایی‌ها روند تولید و عرضه نان را مورد بررسی قرار داده‌اند تا کوچک‌ترین خللی در تأمین نان مصرفی مردم ایجاد نشود.

تداوم نظارت بر چرخه تأمین نان در شرایط جنگی

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه ضمن قدردانی از تلاش بازرسین کارگروه‌های پایش گندم، آرد و نان استان در شهرستان‌های تابعه تصریح کرد: تمامی بازرسین دستگاه‌های ناظر بر چرخه تأمین نان مردم از جمله فرمانداری‌ها، سازمان جهاد کشاورزی، ادارات غله شهرستان‌های تابعه، بسیج اصناف و سایر دستگاه‌های نظارتی با وجود شرایط خاص و موشک‌باران شهرستان‌های مختلف استان در میدان حضور داشتند.

ملکشاهی بیان کرد: این همراهی و حضور میدانی موجب شد نظارت بر روند تأمین و توزیع آرد و نان در سطح استان بدون وقفه ادامه یابد و مردم در تأمین یکی از اصلی‌ترین اقلام سبد غذایی خود با مشکل جدی مواجه نشوند.

بازگشت سریع صفوف نانوایی‌ها به شرایط عادی

وی با اشاره به مدیریت شرایط عرضه نان در روزهای ابتدایی این وضعیت افزود: با اقدامات انجام شده و حضور مستمر دستگاه‌های نظارتی، صفوف نانوایی‌ها در مدت زمان کوتاهی به شرایط عادی بازگشت و روند عرضه نان در سطح استان به ثبات رسید.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه ادامه داد: در این شرایط که آرامش مردم در تأمین نان مورد نیاز خانوارها اهمیت ویژه‌ای دارد، علاوه بر نظارت‌های سامانه نانینو، بازرسان به صورت میدانی نیز فعالیت واحدهای خبازی را رصد می‌کنند.

برخورد قاطع با تخلفات احتمالی در حوزه نان

ملکشاهی تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف احتمالی در حوزه تولید و عرضه نان، از جمله کم‌فروشی، گران‌فروشی، تعطیلی خودسرانه واحدهای خبازی یا فروش آرد خارج از شبکه، با متخلفان برخورد قانونی و با شدیدترین جرائم برخورد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این نظارت‌ها صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و اطمینان از تداوم عرضه مناسب نان در سطح استان است و دستگاه‌های نظارتی در این مسیر با جدیت عمل می‌کنند.

درخواست از مردم برای گزارش تخلفات

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه عرضه نان موضوع را اطلاع‌رسانی کنند و گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده تخلفاتی از جمله تعطیلی خودسرانه نانوایی‌ها، کم‌فروشی، گران‌فروشی یا فروش آرد خارج از شبکه، موضوع را از طریق تماس با سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.