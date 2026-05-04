علی ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای کیفیت آرد و نان در استان کرمانشاه، برنامه تأمین گندم مرغوب از سایر استان‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در همین راستا، هیأتی از اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان به خوزستان اعزام شد تا از مراکز خرید تضمینی گندم بازدید و ظرفیت‌های موجود را بررسی کند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه تصریح کرد: هدف از این مأموریت، شناسایی گندم‌های باکیفیت برای انتقال حدود ۱۰ هزار تن از این محصول به سیلوهای استان است.

ملکشاهی ادامه داد: گندم‌های تأمین‌شده پس از انتقال، با تولیدات داخلی استان ترکیب شده و در فرآیند تولید آرد مورد استفاده قرار می‌گیرد که این اقدام به بهبود کیفیت نان مصرفی مردم کمک می‌کند.

وی با اشاره به بازدید از چندین مرکز خرید در استان خوزستان گفت: در این بازدیدها، علاوه بر کیفیت گندم، شرایط نگهداری، ذخیره‌سازی و امکان بارگیری نیز مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت.

مدیرکل غله استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: خوزستان به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید گندم کشور، ظرفیت بالایی در تأمین گندم مرغوب دارد و بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت محصولات داشته باشد.

ملکشاهی در پایان با قدردانی از همکاری مسئولان استان خوزستان افزود: تعامل بین استانی در این حوزه، زمینه اجرای موفق برنامه‌های تأمین گندم و ارتقای کیفیت آرد و نان را فراهم می‌کند.