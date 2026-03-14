علی ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تأمین نان مورد نیاز شهروندان، تعداد واحدهای نانوایی فعال در شیفت شب در استان کرمانشاه به ۲۷۷ واحد افزایش یافته است.

وی افزود: از این تعداد، ۷۸ واحد نانوایی در شهر کرمانشاه با دریافت سهمیه اضافه آرد، در شیفت سوم به پخت نان و خدمت‌رسانی به مردم مشغول هستند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به سهم قابل توجه نانوایی‌های فعال در شیفت سوم تصریح کرد: بیش از ۱۳ درصد واحدهای خبازی استان در این طرح مشارکت دارند، به طوری که در شهرستان کرمانشاه ۱۰۸ واحد نانوایی و در سایر شهرستان‌های تابعه استان نیز ۱۶۹ واحد خبازی علاوه بر فعالیت معمول خود، با دریافت سهمیه اضافه از این اداره کل در شیفت سوم و تا ساعت ۲۱ به پخت نان ادامه می‌دهند.

ملکشاهی با اشاره به روند کاهشی صف‌های خرید نان در استان خاطرنشان کرد: امروز نسبت به روزهای ابتدایی تجاوز وحشیانه تروریست‌های آمریکایی ـ صهیونیستی به کشور، شاهد کاهش قابل توجه صف‌های خرید نان هستیم.

وی همکاری و همراهی مردم استان در پرهیز از خریدهای هیجانی نان و سایر کالاهای اساسی را مؤثر دانست و گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط مسئولان و کارگروه پایش گندم، آرد و نان استانداری کرمانشاه، پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده وضعیت صفوف نانوایی‌ها به شرایط عادی بازگردد.